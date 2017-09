Apple bestätigt: APFS für Fusion Drive kommt

Auf Macs mit SSD findet während der Umstellung auf macOS 10.13 High Sierra automatisch auch der Wechsel auf das neue Dateisystem APFS statt, welches unter iOS bereits seit Version 10.3 zum Einsatz kommt. Macs, in denen ein Fusion Drive oder noch eine herkömmliche Festplatte verbaut ist, müssen hingegen bei HFS+ verbleiben. Zur Veröffentlichung der GM-Version vermerkte Apple explizit in der Dokumentation, dass APFS nicht auf Macs ohne SSD läuft. Eine Begründung nannte Apple nicht - man kann aber recht sicher davon ausgehen, dass es noch zu Kompatibilitätsproblemen kam. Die Funktionsweise eines Fusion Drives (kleine SSD, große herkömmliche Festplatte) unterscheidet sich sehr deutlich von SSDs. Aus der Art und Weise der Beschreibung ließ sich jedoch entnehmen, dass APFS-Unterstützung nachgereicht wird. Apple sprach nämlich davon, die erste Version von High Sierra biete keinen APFS-Support.Was somit stark zu vermuten stand, hat Apples Software-Chef Craig Federighi nun offiziell bestätigt. Zumindest Macs mit Fusion Drive können demnach "zu einem späteren Zeitpunkt" auf APFS migriert werden. Genauere Informationen zur Zeitplanung gibt Federighi leider nicht an. In den vergangenen Jahren war es meist so, dass die erste Aktualisierung für Major Releases relativ rasch folgte. 10.12.1 kam etwa einen Monat nach Freigabe von macOS Sierra, 10.11.1 aktualisierte OS X El Capitan weniger als drei Wochen nach Marktstart. Zwar hat Apple noch keine Entwicklerversion von macOS 10.13.1 verteilt, allerdings erscheint mit ziemlicher Sicherheit noch in diesem Jahr ein Update. Natürlich lässt sich schwer einschätzen, ob Apple damit die APFS-Unterstützung bereits ausweitet - oder ob noch eine weitere Aktualisierung abgewartet werden muss.Wer eine Entwicklerversion von macOS High Sierra mit jetzt nicht mehr unterstützter Hardware-Konstellationen auf APFS umstellte, kann die finale Version von High Sierra nur durch einen Rückumstieg auf HFS+ lösen: also Formatieren der Festplatte und Verwendung eines Backups.