Ende der 32-Bit-Ära auf dem Mac: Im Januar werden 64 Bit im Mac App Store Pflicht

64 Bit

Apple hat Entwickler von macOS-Apps daran erinnert, dass Programme für den Mac ab Januar 2018 Unterstützung für die leistungsfähigeren 64-Bit-Prozessoren mitbringen müssen. Andernfalls werden die Apps vom Review-Team nicht mehr im Mac App Store zugelassen, weder neue Apps noch Updates. Auch an diejenigen Entwickler, die ihre Programme außerhalb der offiziellen Verkaufsplattform anbieten, richtet Apple den nachdrücklichen Appell, spätestens jetzt auf 64 Bit umzustellen.Grund ist das für Herbst 2018 geplante macOS 10.14, welches 32-Bits-Apps nicht mehr »ohne Kompromisse« unterstützen wird. Dies hatte Apple bereits vor einigen Monaten angekündigt. Entwickler haben dann also noch etwa neun Monate Zeit, um ihre Programme fit für die kommende macOS-Version zu machen. Betroffen sind von dem Schritt vor allem ältere Mac-Anwendungen, die lange Zeit nicht mehr aktualisiert wurden. Den Schritt auf 64-Bit-Prozessoren vollzog Apple bereits vor langer Zeit: Die meisten Modelle wurden 2006 damit ausgestattet, der Mac mini folgte 2007.64-Bit-Prozessoren haben breitere Recheneinheiten (ALU), wodurch größere Integer-Werte einfacher berechnet werden können. Dies bietet beispielsweise Vorteile bei Verschlüsselungsalgorithmen oder Grafikberechnungen. Außerdem können solche Prozessoren bis zu 16 Exbibyte direkt im Arbeitsspeicher adressieren; in der 32-Bit-Ära lag die Grenze noch bei erreichbaren 4 Gibibyte (2^30 Bytes).Die Umstellung auf 64 Bit Only erfolgt auf dem Mac sehr viel lockerer und mit längeren Fristen als auf iOS. Das mobile Betriebssystem stellte bereits in diesem Jahr um, iOS 11 startet 32-Bit-Apps überhaupt nicht mehr. Dem waren Warnungen unter iOS 10 bei jedem Start einer 32-Bit-App vorangegangen. Außerdem setzte Apple schon sehr früh durch, im App Store nur 64-Bit-fähige Anwendungen zu akzeptieren. Da iOS-Apps nur über den App Store vertrieben werden können, stellt dies auch ein deutlich schärferes Schwert als unter macOS dar. Der Umstieg auf 64 Bit auf dem iPhone erfolgte im Vergleich zum Mac erst viel später, nämlich mit der Generation 5s aus dem Jahr 2013.Weiterführende Links: