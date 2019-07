macOS Catalina mit “Drift”: Neuer Bildschirmschoner für Apple-Rechner

„Drift“ setzt auf abstrakte Formen in verschiedenen Farben

Systemeinstellungen > Schreibtisch & Bildschirmschoner



Tester zeigen sich beeindruckt

Als Apple die kommende macOS-Version Catalina (10.15) auf der WWDC vorstellte, standen naturgemäß große neue Features wie die Aufteilung von iTunes in drei einzelne Anwendungen im Mittelpunkt. Doch das neue Mac-Betriebssystem bietet auch viele kleinere Neuerungen, die erst auf den zweiten oder dritten Blick auffallen – oder erst nach mehreren Beta-Versionen hinzukommen. Bei einem Blick in die Bildschirmschoner-Einstellungen der aktuellen Testversion von Catalina offenbart sich etwas, das es bei macOS schon seit längerem nicht mehr gab: ein neuer Bildschirmschoner.Den „Drift“ genannten Bildschirmschoner finden Anwender über. Twitter-Nutzer Steve Moser zeigt die Funktionsweise per Tweet in einem kurzen Video. Der neue Screensaver stellt abstrakte und sich kontinuierlich ändernde Muster dar, deren Farbton Nutzer selbst bestimmen können. Als Farbauswahl bietet Apple die Varianten Gold, Space Gray, Silver, Blue Hues, Red Hues, Spectrum und Desktop. Im Beispielvideo verwendet Moser den Dark Mode des Mac-Betriebssystems – entsprechend dunkel ist auch der Bildschirmschoner. Ob Apple eine hellere Variante von Drift bereitstellt, wenn Anwender nicht den Dark Mode nutzen, ist bislang nicht bekannt.Erste Rückmeldungen bei Twitter und Reddit äußern sich angetan von der Ästhetik des neuen Mac-Bildschirmschoners. Nutzer bezeichnen den Screensaver als optisch überaus ansprechend. Reddit-Nutzer Soramac zufolge entfaltet Drift seine ganze Pracht auf dem 27-Zoll-Display des iMac 5K – der visuelle Eindruck sei verblüffend.