macOS 12 Monterey: Animierte Memojis für den Anmeldebildschirm

Bewegte Porträts auf dem Login-Screen



Quelle: The 8-Bit

Menschen, Tiere und ein Gespenst

Memoji ist enttäuscht oder gähnt gelangweilt

Vor Kurzem hat Apple die Public Beta von macOS 12 Monterey veröffentlicht, die kommende Version des Betriebssystems aus Cupertino kann also von allen Mac-Nutzern ausprobiert werden. Zu den Neuerungen gehören unter anderem überarbeitete Apps wie etwa Safari oder Mail, außerdem lassen sich Macs als AirPlay-Empfänger nutzen. Darüber hinaus hat Apple dem System natürlich auch wieder die eine oder andere Spielerei spendiert. Der Anmeldebildschirm beispielsweise wartet auf Wunsch mit animierten Memojis auf.Die lustigen bewegten Porträts erfreuen sich seit Jahren bei vielen iPhone- und iPad-Nutzern großer Beliebtheit. Mit macOS12 Monterey halten sie auch auf den Notebooks und Desktops aus Cupertino Einzug, und zwar als Bild für den Anmeldebildschirm. Jeder Benutzer kann dort zwar bislang schon ein Foto von sich platzieren, allerdings ist dieses stets statisch. In der kommenden Version des Mac-Betriebssystems ändert sich das, denn optional kommt Bewegung ins Spiel.Einstellen lässt sich das animierte Bild in macOS 12 Monterey wie bei den bisherigen Versionen in den Systemeinstellungen unter "Benutzer & Gruppen". Hierzu klickt man auf das dem eigenen Benutzernamen zugeordnete Bild. Die gewohnten Auswahlmöglichkeiten wie "Kamera" oder "Fotos" hat Apple um den Punkt "Memoji" erweitert. Aus den angebotenen Bildchen, zu denen natürlich auch Tiere oder ein Gespenst gehören, wählt man eines aus. Anschließend muss man sich noch für eine Pose und einen Stil entscheiden und das auf diese Art und Weise gestaltete Memoji speichern. Dadurch wird es dem Benutzer zugeordnet.Auf dem Anmeldebildschirm vollführt das so eingestellte Memoji einige Bewegungen. Unter anderem kann es den Gesichtsausdruck wechseln, wenn man mit dem Mauszeiger darüber fährt. Durch Blinzeln fordert es zur Eingabe des Passworts auf. Unterläuft einem dabei ein Tippfehler, zeigt das Memoji sich enttäuscht. Wer zu lange mit Entsperren das Macs wartet, erhält ebenfalls eine Quittung: Das Bildchen präsentiert sich gelangweilt, gähnt sogar und schließt langsam die Augen. Über Sinn und Unsinn dieser Spielerei lässt sich natürlich trefflich streiten, ein niedliches Gimmick sind die animierten Memojis auf dem Anmeldebildschirm aber allemal. Wer sie nicht mag, muss sie ja nicht nutzen.