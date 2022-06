macOS 12.5: Vierte Entwicklerbeta steht zum Download bereit – Fehlerbereinigungen für M2-Macs?

Zusammenhang mit M2-Verkaufsstart?

Momentante Vorabversionen

System Buildnummer Veröffentlicht macOS 12.5 Beta 4 21G5056b 24.06.2022 iOS 15.6 Beta 3 19G5046d 14.06.2022 iPadOS 15.6 Beta 3 19G5046d 14.06.2022 watchOS 8.7 Beta 3 19U5046b 14.06.2022 tvOS 15.6 Beta 3 19M5046c 14.06.2022 audioOS 15.6 Beta 3 unbekannt 14.06.2022

Normalerweise veröffentlicht Apple Entwicklervorabversionen meist am Dienstag- oder Mittwochabend gegen 19 Uhr – sehr selten auch an anderen Tagen. Auch gibt Apple meist neue Vorabversionen für alle Plattformen frei und nur in Ausnahmefällen Updates für einzelne Betriebssystem-Betas. Doch nun findet sich auf der Download-Seite der Apple Developer Connection macOS 12.5 Beta 4 wieder – ohne entsprechende Updates für iOS 15.6, iPadOS 15.6 oder watchOS 8.7.Am vergangenen Dienstag gab Apple die zweite Beta-Generation von macOS 13, iOS 16, iPadOS 16 und watchOS 9 an alle eingetragenen Entwickler heraus – und es ist davon auszugehen, dass es sich bei macOS 12.5, iOS 15.6, iPadOS 15.6 und watchOS 8.7 um die letzten Updates für diese Betriebssysteme handelt.Apple begann heute mit der Auslieferung des MacBook Pro 13" mit dem neuen M2-Prozessor – und die heutige Entwicklervorabversion von macOS 12.5 könnte im Zusammenhang mit der Markteinführung stehen. Es ist gut möglich, dass Apple mit der vierten Beta von macOS 12.5 wichtige Fehlerbereinigungen für die neue M-Generation umsetzte – und diese will Apple noch vor einer möglichen Veröffentlichung testen. Es ist daher denkbar, dass Apple macOS 12.5 bereits in der kommenden Woche für alle Nutzer zum Download bereitstellt.Schaut man in den Entwicklerbereich, finden sich neben der zweiten Entwicklervorabversion von macOS 13, iOS 16, iPadOS 16 und watchOS 9 folgende Vorabversionen wieder: