macOS 11.1 mit Vollbild-Modus für iOS-Apps: Auch für die Mac-Installation gesperrte Anwendungen profitieren

iDevice-Spiel Tropico auf dem Mac (Quelle: Reddit

Wegen der langen Liste an Fehlerbeseitigungen und hinzugekommenen Features von macOS Big Sur 11.1 ist manchem Nutzer möglicherweise eine neue Funktion für M1-Macs entgangen. Wer einen ARM-Mac hat, kann bekanntlich außer macOS-Anwendungen auch iPhone- und iPad-Apps auf seinem Rechner installieren. Seit dem ersten großen Update von Big Sur erhalten Anwender neue Möglichkeiten, die Darstellung der iDevice-Apps auf dem Mac zu optimieren – das kommt auch Programmen und Spielen zugute, die iOS-Entwickler eigentlich nicht für den Einsatz auf dem Mac vorgesehen haben.Nach der Aktualisierung auf macOS Big Sur 11.1 können Nutzer mit M1-Mac wählen, ob ihre installierten iDevice-Apps im Hoch- oder Querformat angezeigt werden. Zudem lässt sich das Fenster des jeweiligen Programms zum Vollbild vergrößern, was insbesondere bei Spielen und Videostreaming-Apps von Vorteil ist. Viele der genannten iOS-Anwendungen stehen jedoch nicht für Macs zur Verfügung, da die jeweiligen Entwickler sich dazu entschieden haben, ihre Software zumindest vorläufig nicht für die Installation auf Apple-Rechnern freizugeben. Dafür kann es diverse Gründe geben. Diverse Apps und Spiele eignen sich beispielsweise nicht für die Bedienung mit Maus und Tastatur, da ihre Bedienoberfläche einzig für Touch-Eingaben optimiert ist.Doch es gibt einen Trick, über den Anwender für den Mac gesperrte iOS-Apps auf inoffiziellem Weg auf ihren Rechner bekommen. Dazu müssen sie die „.ipa“-Datei der iOS- oder iPadOS-Anwendung extrahieren. Das geht mit Apps wie iMazing oder Apples Configurator 2. Zwar gehen damit Komfortnachteile und einzelne Einschränkungen einher, doch die grundsätzliche Funktionalität des jeweiligen Programms ist gewährleistet.Zudem können die eigentlich für die Mac-Nutzung nicht vorgesehenen Apps die mit macOS Big Sur 11.1 hinzugekommenen Features wie Vollbildfunktion verwenden, was entsprechende Spiele deutlich interessanter als bisher macht. Auf Reddit kursieren bereits diesbezügliche Erfahrungsberichte. Auch auf inoffiziellem Weg installierte Video-Apps profitieren davon. Das Vollbild-Feature ist aber kein Allheilmittel für Apps, die nicht für die Mac-Installation gedacht sind. Die Bedienung per Tastatur und Maus wird sich weiterhin an vielen Stellen umständlich anfühlen und das Seitenverhältnis des Vollbilds von iDevice-Apps ist ein anderes als das, was Mac-Monitore vorgeben.