Anleitung: Beliebige iOS-Apps auf M1-Macs installieren

iDevice-Apps über Mac App Store installieren

Auch für den Mac gesperrte iOS-Apps lassen sich aufspielen

Nutzer der neuen Macs mit M1-Chip haben die Möglichkeit, iPhone- und iPad-Anwendungen auf ihren Apple-Rechnern zu verwenden. Der Mac App Store stellt dazu einen eigenen Bereich bereit, über den sich die entsprechenden iOS-Programme installieren lassen. Das Unternehmen hat das Feature schon auf der WWDC angekündigt. Was Apple aber zunächst nicht sagte, ist die Option für iOS-Entwickler, ihre Apps für die Nutzung auf dem Mac zu sperren. Doch über einen kleinen Umweg ist es dennoch möglich, eigentlich nicht für den Mac vorgesehene iDevice-Apps auf Apple-Computern zu installieren.Der offizielle Weg ist Apple-typisch einfach und geradlinig. Nutzer öffnen den Mac App Store und klicken unten links auf die Account-Informationen. Der Store zeigt in der Übersicht alle Apps an, die der Anwender bereits auf dem Mac und auf iDevices heruntergeladen hat. Beim Klick auf den Reiter „iPhone & iPad Apps“ sieht der Nutzer, welche der iOS- und iPadOS-Anwendungen für die Installation auf dem Mac verfügbar sind. Der Download funktioniert wie von normalen Mac-Apps gewohnt via Klick auf das Wolken-Symbol. Die iDevice-Anwendung wird installiert und lässt sich fortan auf dem jeweiligen M1-Rechner einsetzen.Wer im Store nach bestimmten iOS-Anwendungen suchen möchte, kann dies über das Suchfeld machen. Bei den Ergebnissen gilt es darauf zu achten, nur Resultate unter dem ‌“iPhone‌ & ‌iPad‌ Apps“-Reiter zu berücksichtigen. Manche Programme sind mit Warnhinweisen wie „Designed for iPad. Not Verified for macOS“ versehen. Entwickler möchten damit ausdrücken, dass das Nutzungserlebnis auf Apple-Rechnern nicht das gleiche ist wie auf iDevices – zum Beispiel weil die Bedienung einzig auf Touch-Eingabe ausgelegt ist.Falls Softwareanbieter ihre iOS-Programme für die Mac-Nutzung sperren (etwa weil die Steuerung per Tastatur und Maus Einschränkungen hinsichtlich des Bedienkomforts bedeutet), gibt es dennoch inoffizielle Wege, um die iOS-Programme auf den Mac zu bekommen. Dazu muss die „.ipa“-Datei der iOS- oder iPadOS-Anwendung extrahiert werden. Nutzer können dazu beispielsweise das Programm iMazing verwenden. Auch mit Apples Configurator 2 (Store: ) ist es möglich.Da die „.ipa“-Extrahierung aber Komfortnachteile und einzelne Einschränkungen mit sich bringt (und es nicht der von Apple vorgesehen Installationsweg ist), empfiehlt sich die Methode nur im Notfall – zumal es in der Regel triftige Gründe gibt, warum bestimmte iOS-Apps (noch) nicht für die Verwendung auf Macs zugelassen sind.