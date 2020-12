macOS 11.1 Big Sur: Installationsprobleme mit MDM-Profilen

Falsche Version wird angefragt

Mögliche Workarounds

Keine Behebung möglich

Anfang November veröffentlichte Apple macOS 11 Big Sur für alle Nutzer. Intel-Macs erhielten direkt macOS 11.0.1 – die ersten Macs mit M1-Prozessor wurden mit macOS 11.0.0 ausgeliefert. Am 14. Dezember lieferte Apple schließlich macOS 11.1 samt Unterstützung für die AirPods Max und Apple ProRAW aus. Trotz Meldungen zu Installationsproblemen (z.B. Boot-Loop) scheint es sich bei macOS 11.1 um ein weitgehend unproblematisches Update zu handeln. Berichte von schwerwiegenden Fehlern blieben aus.Doch Firmen, welche mittels "Mobile Device Management"-Profilen (kurz MDM) eine größere Anzahl Macs verwalten, bereitet macOS 11.1 Kopfschmerzen: Kurz nach Erscheinen von macOS 11.1 berichten viele Nutzer, dass entweder das Update gar nicht angezeigt wird oder der Download direkt fehlschlägt.Der Grund dahinter fand der Dienst " micromdm.io " schnell heraus: Obwohl das Update 11.1 heißt, fordert macOS Big Sur die Versionsnummer 11.0.1 bei Apples Update-Dienst an:Dies führt dazu, dass der Update-Server die Anfrage zurückweist und somit das 11.1-Update nicht zum Download anbietet.Einige Anwender berichten, dass ein einfacher Neustart zum Erfolg führte. Doch nicht alle hatten damit Glück. Auf jeden Fall hilft es, das installierte MDM-Profil zu entfernen und die Software-Aktualisierung zu öffnen: Dort wird dann direkt das macOS-11.1-Update angeboten und der Download wie auch die Installation gelingt. Kritisch ist dieser Bug aber, wenn das MDM-Profil vom Nutzer nicht entfernt werden darf – somit könnte nur ein Administrator die Prozedur durchführen. Besonders ärgerlich ist der Fehler, da Apple die Delta- oder Combo-Updates nicht mehr als separaten Download anbietet – ansonsten hätten Nutzer mit ausreichenden Rechten das Update auf diesem Wege installieren können.Der Bug in der Software-Aktualisierung findet sich in 11.0.1 wieder und ist kein Fehler auf den Apple-Servern. Daher kann Apple dieses Problem auch nicht durch ein Update der Beschreibungsdateien auf dem Server beheben. Einzig möglich wäre, dass Apple die fehlerhafte Anfrage von Macs mit MDM-Profil und macOS 11.0.1 so beantwortet, als hätte der Mac macOS 11.1 angefordert – doch es ist unbekannt, ob dies zu weiteren Schwierigkeiten mit dem Software-Update führt.