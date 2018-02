macOS 10.14: Die Tests des neuen Systems haben begonnen

Gerüchte zu den Funktionen

Bis zur diesjährigen Entwicklerkonferenz sind es noch rund dreieinhalb Monate. Die Vorstellung des Nachfolgers von macOS 10.13 High Sierra zählt zu den sicheren Neuerungen - nicht nur angesichts des seit Jahren üblichen Takes von zwölf Monaten zwischen zwei Major Releases, sondern auch aufgrund mehrerer Berichte. Jetzt gibt es auch konkrete Hinweise darauf, dass Apple mit größer angelegten Tests begonnen hat. Seit wenigen Tagen können wir erstmals zahlreiche Zugriffe von macOS 10.14 auf unsere Dienste (Synium Software) feststellen. Da diese eindeutig aus Apples IP-Netz stammen, handelt es sich um echte Werte und nicht um manipulierte Agents. Schon in den vergangenen Jahren konnten wir beobachten, dass Apple neue Systeme frühzeitig mit unseren Produkten testet.Im Falle von macOS 10.14 laufen die Tests aber ziemlich spät an. Bei macOS 10.13 High Sierra war schon Mitte Dezember 2016 ein sprunghafter Anstieg der Zugriffe zu bemerken, bei macOS 10.12 Sierra begann Apple sogar im November. Noch nicht aus den Server- und Zugriffsstatistiken zu entnehmen ist, für welchen Marketingnamen sich Apple entscheidet. Die offizielle Bezeichnung von macOS 10.14 wird daher wohl auch erst zur WWDC 2018 Anfang Juni publik. Zugriffe von Geräten unter iOS 12 ließen sich übrigens bislang noch nicht erfassen, dies geschieht meist erst unmittelbar vor der Entwicklerkonferenz..Den bisherigen Berichten zufolge konzentriert sich Apple mit macOS 10.14 vorrangig auf Stabilität und Qualität, weniger auf ganz neue Funktionen. Dennoch könnte eine maßgebliche Umstellung bevorstehen - nämlich in Form von universalen Apps, die sowohl auf dem Mac als auch iPhone/iPad laufen. In welcher Art und Weise dies geschieht, also ob einfach nur verschiedene Binaries ausgeliefert werden oder ob es tatsächlich ein komplett neues UI-Framework gibt, ist noch nicht bekannt. Wie eine solche Lösung aussehen könnte, die plattform-spezifische Oberflächen bietet, hatten wir in diesem Artikel detailliert diskutiert.