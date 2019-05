macOS 10.14.5 und iOS 12.3: Erste Rückmeldungen zu den Updates

Die ersten Rückmeldungen

Mit iOS 12.3 und macOS 10.14.5 sind die vermutlich letzten größeren Updates für iOS 12 und macOS 10.14 Mojave erschienen. Schon in weniger als drei Wochen gibt es die ersten Betas der kommenden "Major Releases" iOS 13 sowie macOS 10.15 und Apple pflegt normalerweise nicht zwei Beta-Generationen gleichzeitig. Zu den wesentlichen Neuerungen der jüngsten Updates zählen die Unterstützung der "Apple TV Channels", welche hierzulande aber angesichts nur eines verfügbaren Kanals ziemlich rudimentär ausfällt (siehe ). Auf dem Mac zieht Apple die Sicherheits-Daumenschrauben an und drängt Entwickler dazu, ihre Apps "notarisieren" zu lassen. Wurde der automatisierte Malware-Check nicht durchführt, starten die Apps in der Standardeinstellung von macOS nicht mehr.Nach der mehrwöchigen Betaphase war davon auszugehen, dass die Aktualisierungen unproblematisch sind. Größere Fehler waren bei den letzten Builds nicht mehr aufgetaucht, lediglich bei iOS bedurfte es am vergangenen Freitag noch einer Aktualisierung außerhalb der Reihe. In den letzten zwei Jahren hielten auch die Update-Server der Last spielend stand, selbst bei Major Releases traten die früher gewohnten, stundenlangen Wartezeiten nicht mehr auf. Selbiges war bei iOS 12.3 und macOS 10.14.5 der Fall: Nahezu alle Anwender beschreiben den Update-Prozess als schnell und reibungslos.Wirft man einen Blick auf Foren sowie Apples öffentliche Support-Kanäle, so berichten Nutzer fast ausschließlich von geringfügigen Schwierigkeiten, die sich meist per Neustart aus der Welt schaffen lassen. Sollte nach der Aktualisierung einer der verschiedenen iCloud-Dienste nicht mehr synchronisieren oder das Abschließen eines Abos fehlschlagen, dann hilft entweder ebenfalls der Neustart – oder einmaliges Ab- und wieder Anmelden bei iCloud. Manche Anwender berichten, es komme zu vermehrten Abstürzen von Safari. Allerdings scheint es sich dabei um kein häufig auftretendes Problem zu handeln. Gerne können Sie Ihre eigenen Erfahrungen auch in den Kommentaren zu dieser Meldung schildern.