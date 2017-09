macOS 10.13. High Sierra - 9. Betaversion

Auch bei macOS hat Apple die Update-Frequenz nun deutlich beschleunigt und gleich zwei Betaversionen innerhalb einer Woche verteilt. Am Montag erschienen über das Entwicklerportal Updates für alle kommenden Systeme, gestern folgten weitere Entwicklerversionen von iOS 11 und tvOS. Als ziemlich sicher gilt, dass iOS 11 entweder das erste Major Release dieses Jahres wird oder zumindest zeitgleich mit macOS 10.13 High Sierra erscheint. Ausgeschlossen ist, High Sierra schon vor iOS 11 zu sehen. In den letzten Jahren glich Apple den Release-Zyklus von iOS und macOS immer weiterhin an, der Zeitraum zwischen iOS- und macOS-Update sank kontinuierlich. 2016 war es nur noch eine Woche, 2013 mehr als ein Monat.Apple aktualisierte am heutigen Abend auch die macOS-Testversion auf Beta 9, die neue Buildnummer lautet 17A360a. Damit ließ Apple zwar geringfügig mehr Zeit als zwischen iOS 11 Beta 8 und 9 verstreichen, dennoch deutet der beschleunigte Releasezyklus auf eine baldige Freigabe hin. Apples nächstes Event findet am 12. September statt, Apple äußert sich dann vermutlich auch zum genauen Erscheinungsdatum der vier Systemupdates iOS 11, macOS 10.13 High Sierra, tvOS 11 und watchOS 4.Ein Blick auf die Updatebeschreibung dokumentiert, was es noch bis zur allgemeinen Freigabe zu tun gibt. Macs mit Festplatte können weiterhin nicht auf das neue Dateisystem APFS umgestellt werden, auch FusionDrives mit 3 TB machen noch Probleme. In bestimmten Konstellationen synchronisiert iCloud nach dem ersten Anmelden nicht alle Daten, außerdem muss Apple noch an einigen Stellen Lokalisierungsfehler beheben bzw. Übersetzungen hinzufügen. Die Liste der "Known Issues" ist inzwischen aber auf wenige Punkte geschrumpft, fast alle bekannten Probleme der Betaversionen eins bis acht sind nun beseitigt. Daher erscheint es nicht unwahrscheinlich, dass auch macOS 10.13 High Sierra in diesem Monat auf den Markt kommt. watchOS 4 verbliebt übrigens bei Beta 8, veröffentlicht am Montag.