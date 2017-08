Nach nur drei Tagen schon neue iOS- und tvOS-Beta

Offensichtlich sind Apples kommende Systemupdates von iOS und tvOS in die letzte Testphase eingetreten. Apple folgt bei Aktualisierungen einem weitgehend gleichen Schema. Zunächst gibt es nur eine Entwickler-Beta, 14 Tage später Beta 2, zwei oder vier Wochen nach der ersten Beta auch eine Testversion für alle Teilnehmer des Testprogramms, anschließend wechselt Apple auf einen Wochentakt. Im Falle von iOS 11, macOS 10.13 High Sierra, tvOS 11 und watchOS 4 erfolgte dies Ende Juli. Je näher die Veröffentlichung rückt, desto schneller der Releasezyklus - gegen Ende der Testphase verteilt Apple meist zwei Betaversionen pro Woche. Dies ist nun der Fall, denn am heutigen Abend gibt es die nächsten Entwickler-Builds von iOS 11 und tvOS 11. iOS 11 Beta 9 Build 15A5370a erscheint ebenso wie tvOS Beta 9 Build 15J5378a nur drei Tage nach den letzten Updates.Da Apple heute bestätigte, das nächste Event am 12. September zu veranstaltet, kann man zumindest für iOS 11 recht genau sagen, wann das Update für alle Nutzer in der Software-Aktualisierung auftaucht. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird Apple den 19. oder 20. September wählen, kurz vor dem erwarteten Verkaufsstart der nächsten iPhone-Modelle. macOS 10.13 High Sierra erscheint frühestens am selben Datum, in den letzten Jahren lagen zwischen iOS- und macOS-Update allerdings immer mindestens sieben Tage. Dass die Updatefrequenz von iOS nun schneller als die von macOS geworden ist, kann als Indiz darauf gesehen werden, auch in diesem Jahr etwas länger auf eine Major Release von macOS warten zu müssen.Ebenfalls nicht aktualisiert hat Apple die Betaversionen von watchOS 4 und Xcode 9. Die letzte Xcode-Beta datiert auf den 21. August, watchOS erhielt am vergangenen Montag ein Update. macOS Server 5.4 beta 5 stammt hingegen sogar vom 7. August. In der Updatebeschreibung zu den heute veröffentlichten Betaversionen sind nur noch Fehlerbehebungen dokumentiert - was niemanden sonderlich überraschen dürfte,