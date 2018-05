macOS 10.13.6, iOS 11.4.1 und tvOS 11.4.1 als erste Beta erschienen

Wer auf die heutige Veröffentlichung von macOS 10.13.5 gehofft hat, immerhin erschienen gestern auch iOS 11.4, tvOS 11.4 sowie watchOS 4.3.1, geht leer aus. Allerdings hält Apple zumindest ein Update für Entwickler parat, denn soeben erschien die erste Betaversion von 10.13.6. Somit befinden sich momentan gleich zwei Betaversionen von macOS High Sierra im Betatest. Gleichzeitig erschien Beta 1 von iOS 11.4.1, tvOS 11.4.1 sowie watchOS 4.3.2. Damit ist auch im Falle von macOS High Sierra geklärt, dass Version 10.13.5 nicht die letzte ist, bevor im Herbst dann macOS 10.14 antritt. Neue Betaversionen zu veröffentlichen, gleichzeitig die Vorgängerversion noch nicht allen Nutzern zur Verfügung zu stellen, ist zwar eher selten, jedoch nicht ganz ungewöhnlich. In der Vergangenheit gab es dies bei macOS schon mehrfach.Leider macht Apple zum aktuellen Zeitpunkt noch keine konkreten Angaben, welchen Bereichen man sich mit den kommenden Updates widmet. Bei iOS 11.4.1 und tvOS 11.4.1 handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Aktualisierungen, die Bugfixes enthalten, welche es nicht mehr in Version 11.4 geschafft haben. Auch für watchOS 4.3.2 ist nicht mit Umstellungen zu rechnen.Dass macOS 10.13.6 noch signifikante Änderungen beinhaltet ist ebenfalls höchst unwahrscheinlich. Stattdessen ist stark davon auszugehen, nur noch kleinere Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen zu sehen. Allenfalls könnte das System Anpassungen für Dienste oder Hardware beinhalten, die am kommenden Montag auf der Entwicklerkonferenz vorgestellt werden. Sollten sich überraschenderweise doch funktionelle Verbesserungen herausstellen, aktualisieren wir diese Meldung umgehend.Die neuen Betaversionen stehen momentan ausschließlich Entwicklern und noch nicht den Teilnehmern des öffentlichen Betaprogramms zur Verfügung. Gewöhnlich lässt Apple die Public Beta erst zwei Wochen später anlaufen, wohingegen nur Entwickler die ersten Builds unter die Lupe nehmen können.