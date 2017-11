macOS 10.13.2, iOS 11.2 und watchOS 4.2 in neuer Beta

macOS High Sierra 10.13.2 Beta 3 (Build 17C76a)

iOS 11.2 Beta 3 (Build 15C5107a)

watchOS 4.2 und tvOS 11.2

Erneut verging nur eine Woche, bis Apple weitere Betaversionen der kommenden Systemupdates freigab. Unüblicherweise folgte Beta 2 bereits sieben Tage nach der ersten Beta, wohingegen Apple sonst am Anfang der Betaphase ein langsameres Tempo fährt. Zwei Wochen nach Beta 1 steht nun somit bereits Beta 3 bereit. Der rasche Zyklus könnte ein Hinweis darauf sein, dass macOS 10.13.2, iOS 11.2, watchOS 4.2 sowie tvOS 11.2 noch in diesem Jahr für alle Nutzer erscheinen.Weiterhin gehen aus der Updatebeschreibung keinerlei konkrete Neuerungen hervor. Apple dokumentiert weder behobene Fehler noch neue Funktionen. Somit bleibt unbekannt, ob macOS High Sierra 10.13.2 in der finalen Version APFS auch für Fusion Drives ermöglicht. Momentan steht das neue Dateisystem nur für Macs zur Verfügung, die mit einer SSD versehen sind. Nachdem in Beta 3 allerdings noch immer keine APFS-Änderung implementiert ist, erscheint es eher unwahrscheinlich, noch in diesem Jahr Fusion Drives mit APF formatieren zu können.Für Deutschland noch nicht interessant, wohl aber für Länder, in denen es Apple Pay bereits gibt: iOS 11.2 bringt Unterstützung für Apple Pay Cash mit, damit sich Nutzer gegenseitig direkt Geld schicken können. Eine kleine Neuerung führt Beta 3 im Kontrollzentrum ein. Die Beschreibung macht nun deutlich, was der Button zum Aktivieren und Deaktivieren genau tut. Anstatt WLAN zu deaktivieren, trennt der Button seit iOS 11 nämlich das Gerät nur noch vom aktuellen drahtlosen Netzwerk. Benutzer des iPhone X erhalten einen kleinen Indikator, der auf das Kontrollzentrum hinweist. Schon Beta 1 behob einen Fehler mit dem Taschenrechner, der jetzt keine eingabeverzögernde Tastenanimation mehr mitbringt.Auch vom Uhren--System gibt es einen neuen Beta-Build. watchOS 4.2 Beta 3 erklomm Buildnummer 15S5100a, an Änderungen dokumentiert Apple zwei Fehlerbehebungen. Anmelden im iTunes Store funktioniert nun korrekt, außerdem beseitigte Apple ein Problem mit falscher Icon-Darstellung von Apps. Bisweilen erschienen nämlich nur Platzhaltergrafiken.