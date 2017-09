macOS 10.13.1, iOS 11.1, watchOS 4.1, tvOS 11.1 - Die erste Beta ist da

macOS High Sierra 10.13.1

iOS 11.1

watchOS 4.1

tvOS 11.1

Erwartungsgemäß hat Apple recht schnell nach Freigabe der letzten großen Systemversion mit der Vorbereitung erster Updates begonnen. Am heutigen Abend stehen die ersten Betaversionen von macOS 10.13.1, iOS 11.1, watchOS 4.1 sowie tvOS 11.1 zur Verfügung.(Build 17B25c)Mit der ersten Aktualisierung von macOS High Sierra behebt Apple in erster Linie Fehler und verbessert die Stabilität. Bislang wurde noch nicht bekannt, ob die neue Version auch funktionelle Änderungen mitbringt. Viele Nutzer hoffen darauf, dass Apple bald wie versprochen "Messages on iCloud" zurückbringt, um Nachrichten über alle Geräte hinweg zu synchronisieren. In den ersten Beta von High Sierra war die Funktion noch enthalten, fiel dann aber vorläufig weg.(Build 15B5066f)Mit dem Update bereitet sich Apple auf das iPhone X vor und aktualisiert gleichzeitig auch den iPhone Simulator in einem neuen Xcode-Build. Dieser gibt Entwicklern ein besseres Verständnis, wie sich das iPhone X Apps darstellt - eine Herausforderung ist beispielsweise der oben angebrachte Sensorbereich. Apple macht genaue Vorgaben, in welcher Form Apps sich daran anpassen müssen (siehe diese Meldung ). Auch das Verhalten von Sperrbildschirm, Homescreen und Dock gibt der Simulator jetzt akkurat wieder. Der Dokumentation zufolge beseitigt Apple mit iOS 11.1 auch zahlreiche Apps. Es ist davon auszugehen, dass iOS 11.1 spätestens in der ersten Novemberwoche erscheint - also zusammen mit dem iPhone X.(Build 15R5823c)Als wesentliche Neuerung bietet watchOS 4.1 die Möglichkeit, Musik von Apple Music oder der iCloud Music Library direkt auf die Apple Watch zu streamen. Eine neue Radio-App bietet zudem Zugriff auf Beats 1 oder Radiostationen in Apple Music - gedacht ist dies für Besitzer einer Apple Watch 3 mit LTE, die von unterwegs Musik beziehen wollen.(Build 15J5559d)Für das Betriebssystem des Apple TV dokumentiert Apple derzeit nur sehr allgemein, dass tvOS 11.1 Sicherheit und Stabilität verbessern wird. Funktionelle Änderungen sind demnach nicht zu erwarten.