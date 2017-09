iPhone X: So sollen Apps des OLED-Flaggschiffs laut Apple aussehen

Neue UI-Herausforderungen durch iPhone-X-Display

App-Design soll Sensorkerbe nicht verbergen

Apple hat für iOS-Entwickler eine Sammlung von Human Interface Guidelines veröffentlicht, die diverse Empfehlungen zum Anpassen von Apps an die Benutzeroberfläche des iPhone X enthalten. Der Konzern thematisiert insbesondere die Kamera- und Sensoraussparung auf der Oberseite des Displays sowie die abgerundeten Eckbereiche.Apple betont die Unterschiede des OLED-Flaggschiffs im Vergleich zu früheren iPhone-Modellen und den LCD-Varianten iPhone 8 sowie 8 Plus. Entwickler müssen darauf achten, Apps präzise für die neuen UI-Gegebenheiten anzupassen . Interface-Elemente dürfen beispielsweise nicht von den abgerundeten Ecken, der Sensorkerbe an der Displayoberseite oder dem Indikator für den Wechsel zum Homescreen an der Unterseite des Displays verdeckt werden.Vertikal scrollbare Inhalte sollen nahtlos bis in den untersten Displaybereich verlaufen. Um Clipping-Probleme beim Wechsel zwischen der horizontalen und vertikalen Displayorientierung zu vermeiden, gilt es, Inhalte möglichst zentral und symmetrisch einzufügen. Zu berücksichtigen ist die von UIKit definierte Safe Area für Layouts.Apple weist Entwickler darauf hin, die Displaybereiche links und rechts neben der Sensorkerbe optisch genauso wie das restliche User Interface zu gestalten: „Versuche nicht, die runden Ecken, den Sensorbereich oder den Indikator des Homescreen zu verstecken, indem du zum Beispiel schwarze Balken auf der Ober- und Unterseite des Displays platziert.“Ebensowenig sollen besagte Bereiche optisch besonders betont werden. Apple nennt eine visuell einheitliche, sich über die gesamte Displayfläche erstreckende UI als erstrebenswertes App-Szenario.Die meisten Anwendungen, die Standardbedienelemente von iOS wie Navigationsleisten nutzen, passen sich automatisch an den neuen Formfaktor des iPhone X an. Für Apps mit einer individuelleren Gestaltung soll die Umstellung laut Apple „relativ einfach“ sein, insbesondere wenn das jeweilige Programm Auto Layout verwendet.Programmierer können über den in Apples Entwicklungsumgebung Xcode integrierten Simulator schnell sehen, ob Designanpassungen für die iPhone-X-Bedienoberfläche geeignet sind.