iWork für iOS: Apple kündigt neue Features an

Erweiterte Pencil-Integration in Keynote und mehr

Apples Pressemitteilung zum neuen iPad Air und iPad mini enthält einen interessanten Hinweis auf Neuerungen für Apples iWork-Suite. Konkret geht es um die iOS-Variante der Büro-Software, die aus Pages, Keynote und Numbers besteht. Zusätzlich nennt Apple bereits einen Zeitrahmen, in dem Anwender mit der Veröffentlichung der kommenden iOS-Versionen von Pages und Co. rechnen können.Dem Unternehmen zufolge enthält das kommende iWork-Update eine erweiterte Integration des Apple Pencil mit neuen Animationsoptionen in Keynote. Nutzer können damit einen Animationspfad für jedes Objekt zeichnen. Zusätzlich gibt es eine „völlig neue Benutzeroberfläche“, die eine einfachere Implementierung von Effekten wie Verschieben, Drehen und Skalieren ermöglicht. Beim letztgenannten Feature ist nicht ganz klar, ob sich die Änderungen des User Interface nur auf Keynote beziehen oder Apple allen iWork-Anwendungen ein mehr oder weniger auffälliges Makeover inklusive Funktionsanpassungen spendiert.Die neuen Versionen von Pages, Keynote und Numbers sind laut Apple ab nächster Woche verfügbar. Einen genauen Tag nennt das Unternehmen nicht. Denkbar ist die Veröffentlichung der iWork-Aktualisierung im Zuge der finalen Version von iOS 12.2. Apple könnte das nächste iOS-Update etwa nach dem Event am Montag zum Download freigeben, für das die Präsentation eines Netflix-Konkurrenten und eines Abo-Dienstes für Zeitungen sowie Magazine erwartet wird.