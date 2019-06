iWork: Apple aktualisiert Pages, Numbers und Keynote für iOS und Mac

Pages 8.1 für Mac

Formatiere Text durch Füllen mit Verläufen oder Bildern oder durch Anwenden der neuen Konturstile.

Erstelle Links von Text zu anderen Seiten in einem Seitenlayoutdokument.

Tausche Seiten oder Abschnitte zwischen Dokumenten durch Kopieren und Einsetzen aus.

Binde Bilder, Formen und Gleichungen in Textfelder ein, sodass sie zusammen mit dem Text bewegt werden.

Platziere mithilfe der Gesichtserkennung auf intelligente Weise Motive in Fotos in Platzhaltern und Objekten.

Wende eine Vorlagenseite erneut an, sodass Platzhalter für Text und Medien wieder den Standardstil und die Standardposition verwenden.

Numbers 6.1 für Mac

Profitiere von einer deutlich verbesserten Genauigkeit durch die optimierte 128-Bit-Engine für Berechnungen.

Erstelle Links von Text zu anderen Blättern in einer Tabellenkalkulation

Nutze die verbesserte Leistung beim Bearbeiten und Sortieren von Tabellen.

Füge Reihen zu gefilterten Tabellen hinzu.

Keynote 9.1 für Mac

Bearbeite Folienvorlagen während der Zusammenarbeit an einer Präsentation.

Pages 5.1 für iPhone und iPad

Gestalte Listen durch Auswählen neuer Punkttypen, Ändern von Größe und Farbe der Punkte, Erstellen eigener Punkte, Anpassen von Einzügen und vielem mehr.

Wähle „Schreibweise lernen“, um ein Wort zum Rechtschreibwörterbuch hinzuzufügen.

Erstelle Links von Text zu anderen Seiten in einem Seitenlayoutdokument.

Tausche Seiten oder Abschnitte zwischen Dokumenten durch Kopieren und Einsetzen aus.

Verwende neue Funktionen für die Diagrammbearbeitung, um den Stil einzelner Datenreihen zu ändern, den Spaltenabstand anzupassen, Trendlinien hinzuzufügen und vieles mehr.

Gestalte das Erscheinungsbild von Zellenrahmen in Tabellen.

Lege fest, ob der Apple Pencil zum Zeichnen oder zum Auswählen und Scrollen verwendet werden soll, oder wechsele zwischen diesen Optionen durch Doppeltippen mit einem unterstützten Apple Pencil.

Wende eine Vorlagenseite erneut an, sodass Platzhalter für Text und Medien wieder den Standardstil und die Standardposition verwenden.

Numbers 5.1 für iPhone und iPad

Profitiere von einer deutlich verbesserten Genauigkeit durch die optimierte 128-Bit-Engine für Berechnungen.

Erstelle Links von Text zu anderen Blättern in einer Tabellenkalkulation.

Füge Reihen zu gefilterten Tabellen hinzu.

Verwende neue Funktionen für die Diagrammbearbeitung, um den Stil einzelner Datenreihen zu ändern, den Spaltenabstand anzupassen, Trendlinien hinzuzufügen und vieles mehr.

Gestalte das Erscheinungsbild von Zellenrahmen in Tabellen.

Lege fest, ob der Apple Pencil zum Zeichnen oder zum Auswählen und Scrollen verwendet werden soll, oder wechsele zwischen diesen Optionen durch Doppeltippen mit einem unterstützten Apple Pencil.

Gestalte Listen durch Auswählen neuer Punkttypen, Ändern von Größe und Farbe der Punkte, Erstellen eigener Punkte, Anpassen von Einzügen und vielem mehr.

Wähle „Schreibweise lernen“, um ein Wort zum Rechtschreibwörterbuch hinzuzufügen.

Keynote 5.1 für iPhone und iPad

Bearbeite Folienvorlagen während der Zusammenarbeit an einer Präsentation.

Verwende neue Funktionen für die Diagrammbearbeitung, um den Stil einzelner Datenreihen zu ändern, den Spaltenabstand anzupassen, Trendlinien hinzuzufügen und vieles mehr.

Gestalte das Erscheinungsbild von Zellenrahmen in Tabellen.

Lege fest, ob der Apple Pencil zum Zeichnen oder zum Auswählen und Scrollen verwendet werden soll, oder wechsele zwischen diesen Optionen durch Doppeltippen mit einem unterstützten Apple Pencil.

Gestalte Listen durch Auswählen neuer Punkttypen, Ändern von Größe und Farbe der Punkte, Erstellen eigener Punkte, Anpassen von Einzügen und vielem mehr.

Wähle „Schreibweise lernen“, um ein Wort zum Rechtschreibwörterbuch hinzuzufügen.

Apple hat in der Nacht Updates für die beliebten Office-Programme aus dem eigenen Haus herausgegeben. Pages, Keynote und Numbers für Mac und iOS erhielten Updates, welche einige neue Funktionen mitbringen. Die Updates der kostenlos im App Store und Mac App Store erhältlichen Programme können ab sofort heruntergeladen werden.Alle Programme können nun automatisch Bilder in Formen anhand von erkannten Gesicherten ausrichten. Platziert man zum Beispiel ein Foto einer Person in einem Kreis, wird das Gesicht der Person passend an der Form ausgerichtet. Außerdem lässt sich Text nun mit erheblich mehr Stilen versehen: Text kann nun mit Farbverläufen oder Bildern gefüllt werden und außerdem wurden neue Kontour-Stile eingefügt.Die Updates im Detail:(Kostenlos herunterladen: (Kostenlos herunterladen: (Kostenlos herunterladen: (Kostenlos herunterladen: (Kostenlos herunterladen: (Kostenlos herunterladen: