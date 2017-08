iTunes U wird Teil von Podcasts und verschwindet aus iTunes

Viele Bildungseinrichtungen aus zahlreichen Ländern bieten ihre Lehrmaterialien über iTunes U an, seit 2009 sind auch deutsche Hochschulen vertreten. Aufzeichnungen von Vorlesungen, Skripte oder weitere Dateien sind via iTunes U kostenlos zu beziehen, ob man an der jeweiligen Hochschule eingeschrieben ist oder nicht. In Kürze zieht iTunes U allerdings um und verliert etwas an Stellenwert. Wie Apple bekannt gab, werden die "iTunes U Collection" in die Podcast-App von iOS und Apple TV verlagert. iTunes für Mac verliert diese Sektion dann allerdings, sodass es nicht mehr möglich ist, Kursmaterialien vom Mac (oder auch iTunes für Windows) aus herunterzuladen.Ganz ist der Zugriff auf iTunes U vom Computer aus aber nicht gestrichen, denn die kostenlosen Audio- und Videoinhalte lassen sich weiterhin via Podcast-Sektion in iTunes nutzen. Apple informierte beteiligte Anbieter bereits über die Umstellungen und betont, die Umstellung laufe automatisch ab. Wer Materialien als ePub anbiete, solle diese aber bitte in PDF umwandeln. Außerdem sei zu überprüfen, ob alle Inhalte in die korrekte Kategorie überführt wurden.Als Vorteil der Umstellung nennt Apple, dass die Podcast-Sektion viel mehr Nutzer anziehen könne. Das ist sicherlich richtig, denn iTunes U ist weiterhin vielen Anwendern nicht vertraut und den meisten blieb vermutlich verborgen, welche Wissens-Schätze dort schlummerten. Die Umstellung erfolgt mit dem nächsten iTunes-Update. Man kann davon ausgehen, dass iTunes 11 im September oder Oktober erscheint, also zusammen mit den großen OS-Aktualisierungen.Eine umfangreiche Erklärung zur kommenden Zusammenlegung von iTunes U Collections und Podcasts findet sich auf dieser Hilfeseite . Der "Public Site Manager" richtet sich an Anbieter, die Inhalte via iTunes U zur Verfügung stellen wollen. Apple beschreibt auf den Seiten nicht nur allgemeine Funktion sowie Implementierung, sondern gibt auch Marketing-Tipps.