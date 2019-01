iPhones ohne LC-Display: Setzt Apple ab 2020 voll auf OLED?

Abkehr von LCD wäre konsequent



Beim iPhone XS setzt Apple bereits auf OLED.

Foto: Apple

Gebogene iPhones?

Sorgen bei Zulieferern

Apple läutet angeblich den Abschied von LC-Displays bei iPhones ein. Alle Geräte, die 2020 auf den Markt kommen werden, sollen mit OLED-Bildschirmen ausgerüstet sein. Der für dieses Jahr erwartete Nachfolger des iPhone XR wäre somit Cupertinos letztes Smartphone mit Flüssigkristallanzeige.Apples Abkehr von LCD und die vollständige Hinwendung zu OLED erscheinen konsequent, denn das Unternehmen würde damit deutlich mehr Freiheiten beim Design der iPhones gewinnen. Das meldet das Wall Street Journal. Zudem sind LC-Displays insbesondere bei Smartphones der Oberklasse in den vergangenen Jahren mehr und mehr aus der Mode gekommen. Das hat einerseits technische Gründe, denn OLED-Bildschirme sind wesentlich dünner. Außerdem punkten die organischen Displays mit besseren Schwarzwerten und einem niedrigeren Energieverbrauch.Bereits im Frühling vergangenen Jahres war spekuliert worden, dass Apple an neuen Designs für die iPhones arbeiten könnte. In Berichten war unter anderem die Rede von gebogenen ("curved") Displays. Diese könnten zwar theoretisch auch mit Flüssigkristallanzeigen realisiert werden, ließen sich allerdings mit OLED-Panels deutlich einfacher produzieren.Neben der aktuellen Nachfrageschwäche bereitet auch Apples mögliche Abkehr von LC-Displays einigen Zulieferern offenbar bereits Sorgen. Der Hersteller Japan Display beispielsweise, der in erheblichem Maße von Aufträgen aus Cupertino abhängig ist, soll laut dem Bericht des Wall Street Journal bereits auf der Suche nach Investoren sein. Gespräche laufen derzeit angeblich sowohl mit dem taiwanischen Unternehmen TPK Holdings als auch dem chinesischen Staatsfonds Silk Road.