iPhone mit 5G-Chips von Huawei? Chinesen zeigen sich gesprächsbereit

Apple-exklusive Offerte von Huawei

Schwierige Beziehung zwischen Apple und Huawei

Apples problematische Situation bei Mobilfunk-Chips

Der neue Mobilfunkstandard 5G steht vor der Tür und entsprechend muss sich Apple auf absehbare Zeit für einen Zulieferer entscheiden, von dem das Unternehmen entsprechende Chips bezieht. Ein potenzieller Kandidat steht einem Bericht zufolge schon in den Startlöchern. Huawei kann sich laut einer namentlich nicht genannten Quelle von Engadget gut vorstellen, Apple mit der erforderlichen 5G-Technologie zu beliefern und iPhones so auf das nächste Mobilfunk-Level zu heben. Der Wunsch des chinesischen Tech-Riesen ist insofern verwunderlich, als dass Huawei bislang ausschließlich die eigenen Mobilgeräte mit selbstgefertigten Prozessoren und Modems ausrüstet.Konkret geht es um Huaweis Chip 5G Balong 5000, der geeignet wäre für mmWave- und Sub-6-GHz-Antennen in beispielsweise iPhones oder iPads. Der chinesische Konzern sei hinsichtlich der 5G-Chips offen dafür, Zulieferer für Apple zu werden, so so Engadget . Das Vorhaben beziehe sich exklusiv auf das Unternehmen aus Cupertino. Anderen Firmen biete Huawei auch weiterhin keine der hauseigenen Modems und SoCs an. Weder Apple noch Huawei haben sich bislang zu den Gerüchten geäußert. Ob Apple tatsächlich auf die Offerte des chinesischen Konzerns eingehen wird, ist fraglich.Das Verhältnis der beiden Tech-Firmen ist nicht das beste. Zuletzt ging es um den Vorwurf, Huawei wolle mit unlauteren Methoden an Firmengeheimnisse des Unternehmens aus Cupertino gelangen. Huawei soll etwa einen Apple-Zulieferer mit einem fingierten Vertragsangebot getäuscht haben, um mehr über den Pulssensor der Apple Watch herauszubekommen. Zudem berichtete ein früherer Apple-Mitarbeiter, dass es dem chinesischen Konzern während eines Vorstellungsgesprächs vorrangig darum ging, Apple-Interna herauszufinden. Auch Huaweis Konflikt mit der US-Regierung wegen des Vorwurfs, der Konzern betreibe gezielt Spionage und Sabotage bei amerikanischen Firmen, dürfte die Verhandlungsposition mit Apple nicht verbessern.Trotz der schwierigen Beziehung zu Huawei könnte Apple aber trotzdem zumindest ins Nachdenken geraten, ob sich die 5G-Chips von den Chinesen nicht doch lohnen könnten. Der langjährige Chip-Zulieferer Qualcomm scheidet als Kandidat praktisch aus, da sich Apple mit dem Halbleiter-Hersteller schon seit längerem juristisch auseinandersetzt und die Fronten sich zunehmend verhärten. Zu Intel als Zulieferer von Mobilfunk-Komponenten soll Apple inzwischen das Vertrauen verloren haben, nachdem der Chip-Anbieter zuletzt mehrere Deadlines nicht einhalten konnte. Apples Arbeit an einer hauseigenen Variante steckt allenfalls noch in einem frühen Stadium, die bisherigen Berichten zufolge frühestens im Jahr 2021 zur Marktreife gelangen könnte.