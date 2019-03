Apple vs Qualcomm: Schlammschlacht nimmt weiter Fahrt auf

„Patente an die Wand geklatscht, um zu sehen, ob sie haften bleiben”

„Was haben Sie versucht, zu verbergen?“

Arjuna Siva: Erst erscheint er nicht, dann doch

Apple bezichtigt Qualcomm der Zeugenbeinflussung

Apple wirft Qualcomm vor, den iPhone-Hersteller nur aus Rache zu verklagen. Das konnte man aus dem Plädoyer Juanita Brooks entnehmen , die für die Seite des Angeklagten sprach. Kläger Qualcomm hingegen relativierte die Aussage des Hauptzeugen Arjuna Siva . Apple hatte bereits die Vermutung geäußert, die Gegenseite habe den Zeugen indirekt zur Aussageverweigerung bringen wollen. Am Ende zwang das Gericht Siva zur Aussage.Apples Anwältin argumentierte, Qualcomm gehe es überhaupt nicht um die Patente. Dass der iPhone-Hersteller 2016 begann, auch LTE-Chips von Intel zu verbauen, habe Qualcomm verärgert. Seit 2011 hatten die beiden Unternehmen eine exklusive Partnerschaft. Als Apple den zweiten Lieferanten ins Boot holte, habe Qualcomm die Klagewelle gestartet. Brooks beschreibt den Prozess so: „Qualcomm öffnete eine Schublade, staubte einige alte Patente ab und warf sie gegen die Wand, um zu sehen, ob sie haften bleiben.”Rechtsanwalt David Nelson übernahm für den Kläger das Schlusswort. Darin konzentrierte er sich auf den Hauptzeugen der Klage: Arjuna Siva. Der ehemalige Apple-Angestellte hatte am Montag ausgesagt, eines der fraglichen Patente basiere auf seiner Idee. Nelson wies auf Sivas Aussage hin, er behaupte nicht, ein Erfinder zu sein. Siva habe zudem ausgesagt, den Text des Patents nicht gelesen zu haben. „Was haben Sie versucht zu verbergen?“ fragte Nelson in Richtung Brooks. „Warum zeigt man ihm nicht diese Dinge?“Siva stellt die Schlüsselperson im Streit um ein Patent dar, das schnelleres Booten und höhere Energieeffizienz von Smartphones ermöglicht. Apple hatte die Öffentlichkeit und das Gericht mit der Behauptung überrascht, erst die eigenen Leute hätten den Chip-Lieferanten mit der Technologie vertraut gemacht. Als Beweis fungierte eine E-Mail von Arjuna Siva. Qualcomms Chefentwickler Stephen Haenichen widersprach: Siva habe „überhaupt nichts“ beigetragen. Als Apple letzte Woche Siva in den Zeugenstand rufen wollte, sträubte sich Siva und verweigerte das Erscheinen vor Gericht . Sivas neuer Anwalt habe ihm abgeraten, ließ Juanita Brooks verlauten. Obwohl es für zunächst für unwahrscheinlich gehalten wurde, lud das Gericht Siva am Ende vor. Der beugte sich und sagte aus.Apples Anwältin vermutete eine indirekte Beeinflussung des Zeugen durch den Kläger. Der neue Anwalt von Siva sei schließlich ein ehemaliger Partner der Kanzlei Quinn Emanuel. Diese Anwaltskanzlei vertritt Qualcomm im gegenwärtigen Prozess, David Nelson heißt einer der aktuellen Partner. Nelson bestritt vor Gericht umgehend die Vorwürfe, er betrachte sie als persönlichen Angriff. Richter Sabraw sagte, das Gericht werde die plötzlichen Ereignisse untersuchen, aber bisher gebe es keine Hinweise, dass Nelson oder Qualcomm damit etwas zu tun hätten.