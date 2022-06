iPhone als Webcam: Neues Feature bereits jetzt ausprobieren – mittels Halter aus dem 3D-Drucker

iPhone-Kamera erfasst den Nutzer – und auf Wunsch den Schreibtisch

Halterung aus dem 3D-Drucker

Weitere Voraussetzungen

Die integrierte Webcam vieler Macs spielt für viele Nutzer eine immer wichtigere Rolle: Videokonferenzen und -gespräche mit Privatpersonen sind oftmals zentraler Bestandteil im alltäglichen Gebrauch der Geräte. Apple hält mit dieser Entwicklung allerdings nur bedingt Schritt: Viele aktuelle Rechner, darunter das MacBook Air M1 und sogar das neue MacBook Pro M2 begnügen sich mit einer 720p-Kamera – und im Vergleich zu Konkurrenzprodukten oft eher bescheidenen Ergebnissen, wenngleich Apple softwareseitig an so manchen Verbesserungen feilte. macOS Ventura erlaubt Nutzern den Einsatz ihres iPhones als Webcam. Eine passende Halterung lässt sich bereits über einen 3D-Drucker anfertigen.Eines der unerwartetsten auf der WWDC-Keynote vorgestellten Features ist die Möglichkeit, das iPhone mit oder ohne Kabel mit dem Mac zu verbinden, damit es als Webcam fungiert. Apple bezeichnet die Funktion als „Continuity Camera“ – allerdings bezeichnet der Begriff vielmehr eine Kategorie, die auch das Scannen von Dokumenten per iPhone-Kamera und einiges mehr umfasst. Für deutschsprachige Kunden wählte Cupertino den etwas sperrigen Namen „Kamera-Übergabe“: Das iPhone lässt sich an der Oberseite des Mac-Displays befestigen, um den Anwender adäquat ins Bild zu rücken. Dabei steht das vom iPad und dem Studio Display bekannte Feature „Center Stage“ ebenso zur Verfügung wie der Porträtmodus und der neue Effekt „Studio Light“: Letzterer leuchtet das Gesicht des Nutzers aus und dunkelt den Hintergrund ab. Dank des Ultraweitwinkelobjektivs gelingt sogar die Vogelperspektive auf den Schreibtisch – Apple nennt die Funktion „Desk View“.Um in den Genuss der neuen „Continuity Camera“ zu kommen, bedarf es einer Halterung für das iPhone: Apple verspricht, dass Drittanbieter wie Belkin noch in diesem Jahr passende Produkte liefern. Wer nicht so lange warten möchte, kann auf die clevere Lösung von Jonathan Wight zurückgreifen: Wight entwarf zuerst eine Halterung für seinen iMac Pro und legt nun mit einem Gegenstück für das MacBook Pro 16" nach – allerdings sollte der Halter auch mit anderen Modellen funktionieren. Die entsprechenden Muster für den 3D-Drucker sind auf GitHub verfügbar , allerdings benötigt das Zubehör noch den MagSafe-Ladepuck von Apple.Wer die „Kamera-Übergabe“ ausprobieren möchte, muss macOS 13 auf seinem Rechner und iOS 16 auf dem iPhone installiert haben. Die Funktion erfordert mindestens ein iPhone XR, für „Center Stage“ und „Desk View“ bedarf es eines iPhone 11 oder neuer. „Studio Light“ ist sogar nur mit dem iPhone 12 und 13 kompatibel.