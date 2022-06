Eine Tour durch das neue macOS Ventura

Stage Manager

Apple hat am heutigen Abend die nächste Generation von macOS vorgestellt: Ventura. Die neue Version bringt zahlreiche neue Features mit – unter anderem Stage Manager, ein verbessertes Spotlight und Safari Passkeys. Dank Continuity Camera lässt sich die iPhone-Kamera mit macOS Ventura und iOS 16 als Webcam nutzen. Sehen Sie hier die ersten Bilder aus macOS Ventura.Apple führt eine neue Art der Fensterverwaltung ein, welche auch auf iPadOS in ähnlicher Form zum Einsatz kommen soll. Damit werden offene Programme und Gruppen auf der linken Seite des Bildschirms angeordnet:Aktivieren lässt sich dieser Modus über das Kontrollzentrum:Daraufhin erscheinen in der Menüleiste weitere Konfigurationsmöglichkeiten:Apple überarbeitete die Systemeinstellungen in macOS Ventura: Diese kommen in einem neuen Zwei-Spalten-Design daher und erinnern stark an die Einstellungs-App auf dem iPad:Die Wetter-App scheint noch nicht ganz fertig zu sein – zumindest auf dem Mac zeigt diese aktuell keine Daten an:Endlich kommt auch die Uhren-App auf den Mac – und somit ist es möglich, Timer zu stellen oder eine Stoppuhr zu starten:Spotlight sucht jetzt nicht nur, sondern kann direkt auch Aktionen ausführen – wie zum Beispiel einen Wecker stellen:Auch in macOS Ventura überarbeitete Apple die Home-App und macht viele Funktionen besser zugreifbar:Auch Siri erhält in macOS Ventura einen neuen Look:Mail in macOS Ventura bietet die Option, E-Mails erst zu einem späteren Zeitpunkt zu senden. Diese erscheinen dann in der Seitenleiste:macOS Ventura, iOS 16 und iPadOS 16 erlauben es, Tab-Gruppen mit anderen Personen zu teilen anstatt sich Links zuzuschicken:Mit Xcode 14 ist es nun möglich, Unterstützung für spezifische Plattformen nicht zu installieren. Entwickelt man zum Beispiel keine Apps für tvOS, muss man diese Plattform auch nicht mitinstallieren: