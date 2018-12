iPhone XS Max doch schneller als Huawei Mate 20 Pro

Das Ergebnis ist knapp, aber deutlich: Im direkten Vergleich ist das iPhone XS Max schneller als das Mate 20 Pro. Ermittelt hat das der YouTuber PhoneBuff, der sich mit derartigen Gegenüberstellungen einen Namen gemacht hat. Das Huawei-Gerät hatte in den Vergleichsvideos bislang alle Android-Konkurrenten geschlagen, wurde jetzt aber von Apples 6,5-Zöller auf Platz zwei verwiesen.In seinen Tests startet und schließt PhoneBuff mit Hilfe eines Roboterarms auf zwei Smartphones eine Reihe gleicher Apps. Dabei misst er die Zeit, die die Kandidaten jeweils insgesamt für diese Aufgabe benötigen. Im Vergleich des iPhone XS Max mit dem Huawei Mate 20 Pro kamen unter anderem die Netflix-App, Microsoft Word und Excel, Spotify und Adobe Premiere sowie einige Spiele zum Einsatz.Apples Flaggschiff benötigte für die Abarbeitung des Tests insgesamt 1:47:71 Minuten, fast genau fünf Sekunden länger brauchte das Huawei-Gerät. In einem zweiten Durchgang lag das iPhone XS Max sogar 18 Sekunden vor dem Konkurrenten, bei dem ein Problem mit Excel auftrat. Das Ergebnis ist zwar knapp, aber dennoch eine Schlappe für Huawei. Das Unternehmen hatte sich nämlich bei der Vorstellung seines neuen hauseigenen Prozessors Kirin 980, der das Mate 20 Pro antreibt, damit gebrüstet, dass dieser schneller sei als Apples A12 Bionic.Das Huawei Mate 20 Pro konnte in PhoneBuffs Gegenüberstellung auch nicht davon profitieren, dass es mit 8 GB über doppelt so viel Arbeitsspeicher verfügt wie das iPhone XS Max. Dessen Sieg deutet daher einmal mehr darauf hin, dass Apple bei der Abstimmung von Hard- und Software der Konkurrenz nach wie vor ein gutes Stück voraus ist.