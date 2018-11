iPhone XR: iOS 12.1.1 bringt Haptic Touch für Benachrichtigungen

„Haptic Touch“ in immer mehr Bereichen

Ungewisse Zukunft von 3D Touch

iOS 12.1.1 hält für Nutzer des iPhone XR eine praktische Neuerung bereit. Die mangels 3D Touch integrierte Funktion „Haptic Touch“ funktioniert ab dem kommenden iOS-Update auch mit erweiterten Benachrichtigungen (Rich Notifications). Wenn Nutzer lange auf eine Benachrichtigung drücken, zeigt das iPhone XR fortan nicht nur eine erweiterte Ansicht an, sondern gibt auch haptisches Feedback.Zuvor funktionierten bereits eine Reihe anderer Features mit „Haptic Touch“, darunter das Kamera-Symbol im Lockscreen. In Zukunft kommen voraussichtlich weitere UI-Segmente hinzu. Apple kündigte entsprechende Pläne bereits an. Andere 3D Touch-Funktionen wie Peek and Pop bei App-Symbolen fehlen hingegen weiterhin.Apple setzt bei den Flagship-iPhones iPhone Xs und iPhone Xs Max zwar nach wie vor auf das drucksensitive 3D Touch, doch die Zukunft des Features ist ungewiss. Berichten zufolge erwägt das Unternehmen, die Technologie bei allen 2019er iPhones zu streichen und stattdessen verstärkt auf „Haptic Touch“ zu setzen.Die Implementierung von 3D Touch ist ohnehin inkonsequent umgesetzt, da nur iPhones das Feature bieten – iPad-Nutzer bleiben außen vor. Zudem gab es nach der Einführung von 3D Touch mit dem iPhone 6s auch Apple-Smartphones (iPhone SE, iPhone XR), die das Feature nicht unterstützen. Die Abkehr von der drucksensitiven Technologie könnte zu einer einheitlicheren Bedienung von iPhones führen, sofern Apple zukünftig alle Modelle mit Haptic Touch ausstattet.