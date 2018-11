iPhone XR: Apple reagiert mit erster Preissenkung, iPhone X wird wieder produziert

Das (stille) Comeback des iPhone X

Gleich vorweg: Hierzulande wird Apple wohl vorerst keine Preissenkung beim iPhone vornehmen, allerdings reagiert Apple in den ersten Märkten auf die anscheinend verhaltene Nachfrage. Es ist außerordentlich selten, dass ein Apple-Produkt im Preis fällt. Normalerweise gibt es nur beim Modellwechsel Veränderungen, nicht jedoch während des normalen Verkaufszeitraums und schon gar nicht so kurz nach Markteinführung. In Japan scheint für Apple hingegen der Moment gekommen, gegensteuern zu müssen. So berichtet das Wall Street Journal , Apple wolle das iPhone XR mit Rabatten an die Mobilfunkanbieter verkaufen. Auch derlei Vereinbarungen sind rar, denn Apple verkauft normalerweise lieber selbst, als Drittanbietern große Zugeständnisse zu machen. Man darf gespannt sein, ob es sich wirklich nur um eine Verkaufsmaßnahme für Japan handelt oder ob auch andere Märkte so weit hinter den Erwartungen zurückbleiben, dass Apple mit Preisnachlässen arbeitet.Im selben Bericht führt das Wall Street Journal noch an, dass die Produktion des iPhone X wieder anlaufe. Zwar sei nicht geplant, das eigentlich eingestellte Modell wieder in die Apple Stores zu bringen, in bestimmten Regionen wolle man aber Verkaufsstellen beliefern. Ein Grund für die Wiederaufnahme der Fertigung ist kurioserweise eine Vereinbarung mit Samsung. Die zugesagte Mindestabnahme könne angesichts der schwächeren Nachfrage nicht eingehalten werden, weswegen Apple die überschüssigen Kapazitäten für das Comeback des sehr beliebten iPhone X nutze. Wie hoch die Stückzahlen ausfallen, konnte das Wall Street Journal nicht in Erfahrung bringen – in die Millionen dürfte es aber wohl gehen, denn ansonsten würde sich die Produktion sicherlich kaum lohnen. Die neuerlichen Berichte reihen sich in eine ganze Serie an Meldungen ein, wonach Apple im laufenden Quartal und auch in absehbarer Zeit nicht an die iPhone-Erfolge der Vergangenheit anknüpfen kann.