iPhone XI von allen Seiten: Neue Renderings sollen die marktreife Version zeigen

Aus zuverlässiger Quelle

Kameramodul und Notch

Wenn Apple im Herbst die neue iPhone-Generation vorstellt, ist eine Sache bereits weitgehend klar: Genauso wie das iPhone 7 einst eher ein iPhone 6ss war, handelt es sich beim iPhone XI ebenfalls mehr um ein iPhone Xss als um eine ganz neue Serie. Marktbeobachter sind sich weitgehend einig, dass Apple erst im Herbst 2020 mit dem nächsten großen Schritt antritt. Beim 2019er Modell übernimmt Apple wohl weitestgehend das Design der aktuellen Serien, wenngleich der Umstieg auf ein neues Kamerasystem mit einer veränderten Rückseite einhergehen wird. Jetzt sind neue Renderings aufgetaucht, die das iPhone XI Max von allen Seiten und im Detail zeigen.Die Aufnahmen stammen vom Online-Retailer Mobile Fun, der schon sehr häufig frühzeitig an das Design kommender Smartphones gelangte und als zuverlässige Leak-Quelle gilt . Meistens ist die undichte Stelle bei Zubehörherstellern zu suchen, denn diese erhalten vorab exakte Spezifikationen, um dann direkt zum Marktstart mit den passenden Produkten antreten zu können. Aus diesem Grund war in den vergangenen Jahren stets schon Wochen vor Apples offizieller Ankündigung klar, wie die nächste iPhone-Generation aussieht.Gut zu erkennen ist das noch wuchtigere Kameramodul, denn immerhin muss Platz für die dritte Kamera geschaffen werden. In einem Punkt kursieren allerdings unterschiedliche Auffassungen, denn Apple-Orakel Ming-Chi Kuo geht beispielsweise davon aus, dass Apple die Fläche nicht dunkel lässt, sondern die Gehäusefarbe verwendet. In den Renderings ist hingegen auf einen Blick zu sehen, welche Abmessungen das Bauteil einnimmt. Kürzlich aufgetauchte Gussformen zeigten ebenfalls die Größe, allerdings natürlich nicht die Farbgestaltung.Von vorne erkennt man in den Renderings einen Unterschied im Vergleich zur aktuellen Generation, nämlich eine verkleinerte Notch – jene vieldiskutierte schwarze Aussparung, in der die Front-Kamera sowie die Sensorik für Face ID untergebracht ist. Die Seitenansicht offenbart den umgestalteten Mute-Switch, der fortan zum Wechsel in den Lautlos-Modus nicht mehr als Kippschalter arbeitet. Die Quelle betont, dass es sich bei den Gehäusen um die marktreife Version handelt – wie erwähnt herrscht lediglich bei der Farbgestaltung der Rückseite noch Unklarheit.