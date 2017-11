iPhone-X-Tipp »Force Quit«: So beenden Sie eine App vollständig

Streichen Sie von der unteren Displaykante nach oben und lassen Sie den Finger auf dem Display, bis der App Switcher erscheint.

Scrollen Sie zwischen den App-Karten bis zu derjenigen Anwendung, die Sie gänzlich schließen wollen.

Berühren Sie die Karte einen Moment, bis in der oberen linken Ecke das Schließen-Symbol erscheint.

Tippen Sie auf das Schließen-Symbol - oder - schieben Sie die App-Karte nach oben ins Nirvana.

Dass sich beim iPhone X aufgrund des fehlenden Home-Buttons einiges an der Bedienung ändern musste, war abzusehen; deswegen hat MacTechNews auch eine Übersicht über alle »Ersatzgesten« des iPhone X zusammengestellt (siehe diesen Artikel ). Im Windschatten hat Apple aber auch noch weitere Änderungen vorgenommen. Insbesondere ist es nun etwas umständlicher, laufende Apps »abzuschießen«, also gänzlich zu beenden.Beim iPhone X sind dafür nämlich folgende Schritte notwendig:Im Vergleich zu anderen iPhones hat Apple also die Notwendigkeit eingebaut, eine App-Karte erst eine Weile zu berühren. Da auch das Öffnen des App Switchers länger dauert als früher, ist das Abschießen von Apps auf dem iPhone X deutlich unkomfortabler. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass genau dies auch die Absicht Apples darstellte. Denn während viele Kunden sämtliche Apps nach jeder Nutzung wieder komplett beendeten, wird Apple nicht müde zu betonen, dass das unnötig ist. Auch die längere Akkulaufzeit durch ständiges Schließen sei lediglich ein Irrglaube.Nichtsdestotrotz ist es manchmal notwendig, eine hängende oder widerspenstige Anwendung auf diese Art und Weise zu schließen. Das beste Beispiel sind diejenigen Apps, bei denen man nicht hundertprozentig darauf vertrauen kann, was sie alles anstellen, wenn sie im Hintergrund laufen. So spielte beispielsweise die Facebook-App in einer Version vor wenigen Jahren einen nicht hörbaren Ton ab und konnte auf diese Weise sogar Daten aus dem Mobilnetz laden, wenn dies eigentlich in den Einstellungen deaktiviert war.