iPhone X: Produktion kommt langsam auf Touren

Starker Produktionsanstieg ab November

Digitimes

Die angespannte Produktionssituation des iPhone X hat sich laut eines Berichts, der sich auf Quellen aus Zuliefererkreisen beruft , verbessert. Da bei der Herstellung des Flaggschiff-Modells der produktionssensiblen 3D-Sensoren für Face ID immer weniger Ausschussware entstehen soll, können Fertiger die Stückzahlproduktion stetig erhöhen.Die ersten Stapel mit insgesamt 46.500 Einheiten an fertigen iPhone X sind dem Bericht zufolge bereits vom Foxconn-Produktionswerk in Zhengzhou (China) versandt worden, um direkt zum Verkaufsstart am 3. November zu den ersten Kunden zu gelangen.Ab November soll die Menge an lieferbaren iPhone-X-Modellen abermals stark steigen, da bisherige Problemkomponenten – wie der Chip zur Steuerung des Gesichtsscanners – immer zuverlässiger hergestellt werden können. Jüngste Daten von Rosenblatt Securities nennen eine Produktionsmenge von aktuell 400.000 produzierten iPhone X pro Woche.Die voraussehbare Produktionsmenge könne Apples Nachfrage vor dem Weihnachtsquartal decken, so. Anders als in anderen Meldungen dargestellt liege die iPhone-X-Fertigung und die damit zusammenhängenden Chip-Lieferungen voll im Zeitplan.Diverse frühere Berichte gehen von starken Lieferverzögerungen des iPhone X bis mindestens Anfang 2018 aus.