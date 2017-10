Foxconn liefert erste iPhone-X-Chargen an Apple

In der kommenden Woche wird Apple die Vorbestellungsphase beim iPhone X einleiten und Anfang November mit der Auslieferung des High-End-Smartphones beginnen. Apples Auftragsfertiger Foxconn hat nun chinesischen Medienberichten zufolge die ersten Chargen an Apple geliefert. Hierbei handelt es sich um insgesamt 46.500 Geräte, die vermutlich zunächst weltweit an die Apple Stores verteilt werden.Aus dieser ersten Zahl lässt sich allerdings kein Hinweis zur Verfügbarkeit ableiten. So habe Foxconn laut Berichten die Produktion mittlerweile auf 400.000 Geräte pro Woche gesteigert, was zwar durch Verzögerungen bis Jahresende die Erwartung der Marktforscher dämpft, aber durchaus die Nachfrage zumindest teilweise bedienen dürfte. Aufgrund der Verzögerungen gehen einige aber davon aus, dass Apple bis Jahresende statt geschätzter 40 Millionen iPhone X nur maximal 35 Millionen Geräte ausliefern kann.Grund für die Verzögerung waren Produktionsprobleme bei den Komponenten für das neuartige Face ID und OLED-Display-Panels. So standen diese zunächst nicht in ausreichender Menge zur Verfügung. Mittlerweile hat sich die Situation jedoch entschärft. Problematisch könnte die verhaltene Nachfrage nach dem iPhone 8 sein. Sofern es tatsächlich auf ein starkes Interesse am iPhone X hindeutet, könnte Apple das Umsatzpotenzial im Weihnachtsgeschäft trotz des hohen Preises nicht vollständig ausschöpfen.