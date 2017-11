iPhone X: „Innovativstes und leistungsstärkstes Smartphone-Display überhaupt“

Noch höher auflösendes Display

Extrem akkurate Farben

Die Experten von DisplayMate haben das OLED-Display des iPhone X genauestens in Augenschein genommen und ziehen ein fast schon euphorisches Fazit. Das iPhone X stellt direkt mehrere Rekorde für Smartphone-Displays auf. Apples Top-Modell bietet laut DisplayMate unter anderem die höchste Fullscreen-Helligkeit eines OLED-Smartphones, das beste Kontrastverhältnis und die höchste Farbgenauigkeit.DisplayMate betont die im Vergleich zu den 8er-Modellen deutlich höhere Bildschärfe des Super Retina Display. Die Bildfläche des iPhone X ist durch das geänderte Seitenverhältnis von 16:9 auf 19,5:9 merklich größer als bei den 8er-Modellen und vielen anderen Smartphones. Die Auflösung des OLED-Displays von 2436 x 1125 Pixeln bietet in Kombination mit der Pixeldichte von 458 ppi eine deutlich schärfere Bilddarstellung als das iPhone 8 (326 ppi) und 8 Plus (401 ppi).Das Display erscheint DisplayMate zufolge „perfekt scharf“, sodass eine zukünftige erneute Anhebung der Displayauflösung unnötig ist. Eine 4K-Auflösung von 3940 x 2160 Pixeln etwa sei bei einem Smartphone-Display unnötig und biete keinen visuellen Mehrwert, da das menschliche Auge den Unterschied nicht mehr wahrnehmen könne.DisplayMate lobt zudem die im Vergleich zu LC-Displays stabiler bleibende Helligkeit bei seitlicher Betrachtung. Bei einem Betrachtungswinkel von 30 Grad nehme die Helligkeit lediglich um 22 Prozent ab, während es bei LCD mindestens 55 Prozent sind. Andere Tests und sogar Apple selbst weisen allerdings auch auf einen Nachteil von OLED-Displays hinsichtlich des Neigungswinkels hin. Zwar bleibt die Helligkeit länger stabil als bei LC-Displays, dafür treten aber schneller Farbverschiebungen auf. MacTechNews stellte im Test keine nennenswerten Probleme beim Betrachtungswinkel fest.Das iPhone X besitzt die höchste Farbgenauigkeit von allen bei DisplayMate getesteten Smartphones. Dank des automatischen Farbmanagements und Features wie True Tone seien die Display-Kalibrierung sowie Farbdarstellung auf extrem hohem Niveau und weder über- noch untersättigt.Entsprechend der herausragenden Testergebnisse bekommt das iPhone X von DisplayMate die Bewertung A+. Es ist das erste Smartphone-Display überhaupt, das von den Testern die Bestnote erhält.