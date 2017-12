iPhone X: Heute bestellen, übermorgen erhalten

iPhone X in den Apple Stores

Wer sich jetzt, also knapp eineinhalb Monate nach dem Start des iPhone X, für das OLED-Flaggschiff von Apple entscheidet, kann das Gerät bereits nach kurzer Zeit in den Händen halten. Die Lieferzeiten im Apple Online Store haben sich für sämtliche Modelle auf wenige Werktage verkürzt (Store: ). So garantiert Apple heutigen Bestellern die Zustellung bereits in dieser Woche, eventuell sogar schon übermorgen.Noch kurzfristiger kann man in den Apple Stores vor Ort fündig werden. Inzwischen hat jedes der 15 deutschen Apple-Geschäfte iPhone-X-Modelle zum Ausprobieren und Mitnehmen auf Lager. Hier sollte man allerdings mit einer Speicherkapazität von 64 GB Vorlieb nehmen, denn die größeren 256-GB-Varianten sind weiterhin nur sehr rar gesät. Daran lässt sich gut ablesen, dass die Nachfrage nach 256 GB trotz des höheren Preises von 1.319 Euro größer ist als für die 64 GB für 1.149 Euro. Wahrscheinlich zielt das iPhone X ohnehin auf eine Kundschaft mit eher größerem Geldbeutel ab, sodass der Aufschlag von 170 Euro keine große Hürde mehr ist. Zwischen Silber und Spacegrau gibt es bei der Verfügbarkeit in den Stores übrigens keine gravierenden Unterschiede.Zum Marktstart des iPhone X Anfang November war die Lieferzeit innerhalb von wenigen Stunden auf 5 bis 6 Wochen hochgeschnellt, was deutlich darauf hinwies, dass die erste Charge bereits ausverkauft war. Schon im Vorfeld war von Produktionsengpässen die Rede, insbesondere bei den neuen Bauteilen TrueDepth-Kamera und OLED-Display. Dies wurde bereits als Grund genannt, warum das iPhone X erst mit gut einem Monat Verspätung im Vergleich zum iPhone 8 auf den Markt kam. Doch Apple konnte die Probleme in der Lieferkette augenscheinlich recht schnell in den Griff bekommen. Schon die frühen Besteller berichteten oft, dass sie am Ende doch nicht so lange warten mussten, wie zunächst angegeben war. Bereits 14 Tage nach dem Start zeigte die offizielle Lieferzeit nur noch 2 bis 3 Wochen an, Anfang Dezember war es nur noch eine Woche. Die jetzige Lieferzeit von wenigen Werktagen zeigt, dass nunmehr genug Exemplare für die gesamte aktuelle Nachfrage zur Verfügung stehen.Weiterführende Links: