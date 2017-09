iPhone-Kameras: Apple bereitet Sprung über 12 Megapixel vor

Linsen speziell für iPhone-Anforderungen

Mehr als 12 MP frühestens 2018

Apple positioniert die iPhone-Kamera stets als eines der wichtigsten Kaufargumente für jede neue Generation des Smartphones. Neue Informationen aus Taiwan legen nun nahe, dass der Konzern in naher Zukunft die bisherige Grenze bei der Sensorauflösung von 12 Megapixeln durchstoßen möchte. Der örtliche Kamerahersteller Largan Precision erbaut gerade in der Mitte der ostasiatischen Insel eine neue Produktionsstätte, die sich auf Kameras mit 16 oder 18 Megapixeln spezialisiert hat und Apple hat angeblich bereits die gesamte Kapazität gebucht Angeblich ist Largan das einzige Unternehmen, welches Apples strenge Forderungen erfüllen und Smartphone-Kameras in ausreichender Stückzahl produzieren könne. In Zahlen ist von monatlich 600 Millionen Kameramodulen ab Oktober die Rede. Largan-Chef Lin En-ping versicherte, dass von Duallinsen bis hin zu großen Brennweiten und 3D-Abtastung alle modernen Funktionen an Smartphone-Kameras unterstützt werden sollen.Da die Produktion der neuen Fabrik erst im kommenden Monat beginnen und auch erst langsam anlaufen soll, handelt es sich mit Sicherheit nicht um Module, beim kommende Woche vorzustellenden iPhone 8 verwendet werden. Wahrscheinlicher sind die hochauflösenden Kameras erst in den Folgemodellen ab 2018. Allerdings darf bezweifelt werden, dass die Erhöhung der Megapixelzahl die einzige Verbesserung ist, die Apple anstrebt. Denn die Megapixel geben lediglich die Anzahl der maximal möglichen Bildpunkte pro Aufnahme an, eine Erhöhung zeitigt ab einen bestimmten Level keinen allzu großen qualitativen Benefit mehr. 4K-Auflösung (3.840 x 2.160 Bildpunkte) entspricht zum Beispiel lediglich knapp 8,3 Megapixeln. Das Retina-Display des iMac 5K dagegen kann 5.120 x 2.880 Pixel, also 14,7 Megapixel, anzeigen.Die aktuellen iPhone-Modelle 6s und 7 haben in allen Ausführungen Rückkameras mit einer Sensorauflösung von 12 Megapixeln. Für die vorderseitige FaceTime-Kamera kommen beim iPhone 7 sieben Megapixel, beim 6s fünf Megapixel und beim SE 1,2 Megapixel zum Einsatz. Obwohl zu den Kameras des kommenden iPhone Edition schon viel spekuliert wurde, gehört die Megapixel-Zahl dort nicht zu den Berichten. Es ist allerdings anzunehmen, dass auch dort die etablierten 12 Megapixel zum Einsatz kommen.