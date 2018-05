iPhone-Gerüchte: Horizontales Face ID und Abmessungen des 6,5"-Modells

Auch wenn es auf der Entwicklerkonferenz WWDC Anfang Juni sicherlich kein neues iPhone-Modell gibt, so könnte aber eine wichtige Ankündigung für Nutzer des iPhone X mit Face ID erfolgen. Momentan muss das Gerät aufrecht und nicht im Landscape-Modus vor das Gesicht gehalten werden. Andernfalls funktioniert die Gesichtserkennung nicht – wichtig ist jeweils die Ausrichtung des iPhones in Relation zum Gesicht des Nutzers. Einem neuen Bericht zufolge soll die kommende iPhone-Generation aber auch horizontale Ausrichtung beim Entsperren unterstützen. Da es sich um eine Software-Funktion aus dem kommenden iOS 12 handle, könnte die verbesserte Funktionalität somit auch für das iPhone X erscheinen. Wer das iPhone vorrangig im Landscape-Modus verwendet, dürfte sich darüber freuen. Ob die momentane Einschränkung allerdings in der Praxis wirklich vielen Nutzern konkrete Nachteile bringt, sei einmal dahingestellt.Gleichzeitig sickern auch immer weitere Details zum geplanten iPhone-Portfolio hindurch. Es gilt inzwischen als weitgehend sicher, dass drei iPhone-Modelle erscheinen sollen. Eines werde als günstigeres Gerät positioniert und weise ein 6,1"-Display auf, außerdem gebe es den direkten Nachfolger des iPhone X sowie ein noch größeres Gerät mit 6,5" Diagonale. Zum Vergleich: Das iPhone X weist 5,8" auf, bei den aktuellen Plus-Modellen sind es 5,5". Allerdings heißt es in der Meldung von Macotakara, die Gehäuseabmessungen des iPhone X Plus oder iPhone Pro, je nachdem wie Apple es nun nennen wird, liegen lediglich bei denen eines iPhone 8 Plus. Da kein Bereich für den Fingerabdrucksensor unterhalb des Displays reserviert werden muss, fallen die Abmessungen des iPhone X mit 5,8" jetzt ebenfalls deutlich geringer als die eines iPhone 8 Plus mit 5,5 Zoll aus.Wenig Rätselraten herrscht zudem bei erwarteten Verkaufsstart. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass Apple Abschied vom Jahrestakt nimmt, weswegen auch in diesem Jahr der September wieder zum iPhone-Monat wird. Seit 2011 hatte Apple die neuen iPhones stets im September oder Oktober präsentiert, lediglich 2017 musste Apple trotz September-Präsentation bis November mit der Auslieferung des iPhone X warten.