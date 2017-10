iPhone 8: Provider spricht von „kraftlosen“ Verkäufen

iPhone-8-Verkäufe „ kraftlosen“

Apple verringert iPhone-8-Produktion

Die Liefersituation des iPhone X dürfte zum Verkaufsstart aufgrund von Produktionsproblemen ziemlich angespannt sein. Anders sieht es beim iPhone 8 und 8 Plus aus, den beiden anderen 2017er-Modellen des iPhones. Die zwei Ende September veröffentlichten Varianten sind zeitnah lieferbar, was bereits Fragen zu einem eventuell geringen Interesse seitens der Kunden aufwarf.In Nordamerika haben sich jetzt Verantwortliche des kanadischen Mobilfunkanbieters Rogers Communication und des amerikanischen Providers Verizon zur Verkaufssituation des iPhone 8 geäußert.Der CEO von Rogers Communication zeigt sich in einer ersten Stellungnahme enttäuscht und spricht von bislang „ kraftlosen“ Verkäufen. Verizons Chief Financial Officer Matt Ellis spricht von insgesamt weniger Smartphone-Upgrades im dritten Quartal 2017 als im gleichen Vorjahreszeitraum. Ellis erwartet, dass die Upgrade-Laune der Kunden erst mit der Veröffentlichung des iPhone X im kommenden Monat spürbar ansteigt.Eine Studie über iPhone-Verkäufe via Provider-Stores in den USA und Großbritannien sieht sogar das iPhone 7 noch vor dem iPhone 8, was die aktuellen Verkaufszahlen angeht . Einer der Gründe dafür könnte die Preissenkung des iPhone 7 nach dem Verkaufsstart des iPhone 8 sein.Apple soll die Produktion des iPhone 8 und 8 Plus inzwischen deutlich zurückgefahren haben. Laut Zulieferer-Quellen aus Ostasien reduzierte Apple die entsprechenden Fertigungsaufträge für November und Dezember um 50 Prozent, was zu so einem frühen Zeitpunkt nach dem Marktstart einmalig in der Geschichte des iPhones wäre. Als Hauptgrund für diesen Schritt gilt die für iPhone-Verhältnisse geringe Nachfrage für die 8er-Modelle. Nach der Meldung über die Produktionsreduzierung sank die Apple-Aktie zeitweise um mehrere Prozentpunkte.