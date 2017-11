iPhone-8-Produktion vor Halbierung: Abgehängt von iPhone X und 8 Plus

iPhone X könnte Apple zu neuen Rekorden verhelfen

Auch iPhone 8 Plus hängt iPhone 8 ab

Das iPhone 8 verfügt nicht über die Dualkamera von iPhone X und 8 Plus. Das Gerät weist außer dem Glasgehäuse noch das Design der Vorgängermodelle auf und hat Ränder rund um das 4,7 Zoll große Display. All das sorgt offensichtlich derartig stark für mangelndes Interesse bei den Käuferschichten, dass die Produktion des iPhone 8 nun vor einer drastischen Reduzierung steht. Das meldet der Apple-Kenner mit vielen Kontakten in die ostasiatische Zuliefererindustrie Ming-Chi Kuo. Pegatron, im Augenblick für den Zusammenbau des iPhone 8 zuständig, dürfte mit um 50 bis 60 Prozent verringerten Aufträgen im kommenden Quartal verglichen mit den letzten drei Monaten rechnen und dies auch in der Unternehmensperformance spüren. Glücklicherweise rechnen die Taiwaner für kommendes Jahr mit Aufträgen auch für erfolgreichere iPhone-Modelle.Während das iPhone 8 also ausgerechnet in der Weihnachtssaison schwächelt, stehen die anderen beiden aktuellen iPhone-Modelle glänzend da. Insbesondere das iPhone X erfreut sich großer Beliebtheit nach einer Reihe von enthusiastischen Testberichten. Das Produktionsvolumen soll in den nächsten Monaten um 35 bis 45 Prozent steigen und bis zu 26 Millionen OLED-iPhones im vierten Kalenderquartal bereitstellen. Die anfänglichen Produktionsengpässe konnten trotz der sehr starken Nachfrage entspannt werden, so Kuo.Auch das iPhone 8 Plus schlägt sich gut, besser sogar als Apple selbst dies prognostiziert hatte. Letzte Woche wurde bekannt, dass Apple erstmals überhaupt mehr Plus-Modelle als reguläre 4,7''-Geräte einer Generation absetzte (6,3 Millionen gegenüber 5,4 Millionen Verkäufe). Dieser Trend dürfte sich durch die stark reduzierte iPhone-8-Aufträge noch verstärken. Hauptunterschied zwischen Plus- und regulärem Modell ist neben dem größeren Display von 5,5'' die Dualkamera, die deutlich umfangreichere Fotofunktionen wie etwa dem stark beworbenen Portraitmodus ermöglicht.