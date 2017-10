iPhone 8: Massive iPhone-Verkaufssteigerungen in China dürften Anleger freuen

40 Prozent mehr iPhone-Verkäufe in China als im Vorjahr

iPhone 8 und 8 Plus stehen von der aktuellen Berichterstattung her klar im Schatten des iPhone X, was sich auch an den bisher vermuteten Verkaufszahlen widerspiegelt. Der CEO des größten kanadischen Mobilfunkanbieters Rogers Communication etwa sprach bezüglich des iPhone 8 von „kraftlosen“ Verkäufen.Vielversprechende Zahlen aus China geben Apple jetzt Hoffnung, dass sich die 8er-Modelle zumindest in manchen Regionen besser verkaufen als zunächst vermutet.Das Marktforschungsunternehmen Canalys berichtet von einem großen iPhone-Verkaufsanstieg in China innerhalb des dritten Quartals 2017, was insbesondere am Marktstart des iPhone 8 und 8 Plus im September liegen soll. Den Marktforschern zufolge konnte Apple im Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum 40 Prozent mehr iPhones in China verkaufen. Zuvor gab es sechs Quartale hintereinander Verkaufsrückgänge.Insgesamt gingen in China im dritten Quartal 2017 laut des Berichts 11 Millionen iPhones über die realen und virtuellen Ladentheken. Zwischen Juli und September 2016 waren es 8 Millionen Stück.Trotz Apples Wachstum schrumpfte der gesamte chinesische Smartphone-Markt im dritten Quartal um fünf Prozent. Apple steht hinter Huawei, Oppo, Vivo und Xiaomi auf der fünften Position der verkaufsstärksten Smartphone-Anbieter in China und ist damit der einzige nicht-chinesische Konzern unter den Top 5. Der Verkaufsstart des iPhone X könnte Apple abermals einen Auftrieb für den Smartphone-Sektor in Fernost geben.