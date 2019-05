iPhone 2019: Video zeigt mögliche Realisierung von allen Seiten

iPhone XI mit runderen Elementen und Dreifach-Kamera



Die Stillshots zeigen das vermeintliche iPhone-XI-Design in drei Farben.

Neues Design erst 2020

Vor einigen Monaten stahlen Unbekannte Designdateien aus der Fertigung von Foxconn, die die kommenden iPhone-Modelle zeigen sollen. Nun hat ein YouTuber ein Rendervideo veröffentlicht, um eine mögliche Umsetzung zu demonstrieren. Der Clip zeigt ein Modell in den drei Farben Space Grey, Weiß und Gold und einen zu vorherigen Modellen deutlich abgemilderten Kamerabuckel.Waquar Kahn heißt der Mann, der die neuen 3D-Animationen hochgeladen hat. Sein Mockup zeigt eine weitgehend identische Vorderseite zu den Vormodellen. An der Seite hat sich jedoch etwas getan: Der Stummschalter – wie es diverse Gerüchte ankündigten – ist nun rund und bewegt sich vertikal. In dem Konzept trägt das iPhone die quadratische Kameraeinheit auf der Rückseite, links oben. Ihre Lünette ist breit abgeflacht, damit steht der Kamerabuckel optisch nicht so stark heraus.Das Video entspricht in soweit den Berichten, dass Apple das Grunddesign nicht stark verändern werde. Das solle sich jedoch nächstes Jahr ändern, weil es dann auch stärkere technologische Modifikationen gebe. So rechnen Fachleute damit, dass Apple 2020 den schnellen Mobilfunkstandard 5G integriert. Damit müsse sich auch das Innenleben gravierend verändern und diese Notwendigkeit nutze Apple schließlich, um auch das Design grundlegend zu überholen, heißt es aus informierten Kreisen.