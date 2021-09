iPhone 13 Pro Max lädt schneller als andere iPhones: Bis zu 27 Watt möglich

iPhone 13 Pro Max: 27 Minuten bei 27 Watt

Leistungsstarkes Netzteil gefragt

Für viele Besitzer eines iPhones stellt die Akkulaufzeit die Achillesferse ihres Geräts dar: Smartphones mögen althergebrachten Mobiltelefonen und Feature-Phones zwar technisch haushoch überlegen sein, ihr Energiehunger ist aber beträchtlich – so gelingt es manchen Anwendern kaum, mit einer vollen Ladung über den Tag zu kommen. Apple trägt diesem Problem Rechnung und versucht mit effizienteren Chips gegenzusteuern. Ferner verbaut das Unternehmen in der aktuellen Baureihe Akkus mit deutlich höheren Kapazitäten als in den Vorgängermodellen (siehe hier ). Nun wird ein weiterer Vorteil bekannt, der jedoch vor allem beim iPhone 13 Pro Max zum Tragen kommt.Im Gegensatz zu den Vorgängermodellen fallen die Unterschiede zwischen dem iPhone 13 Pro Max und dem iPhone 13 Pro geringer aus. Das mag aber auch daran liegen, dass Apple diese nicht gerade hervorhebt: So wird dem Käufer seitens des Unternehmens die Information vorenthalten, dass das iPhone 13 Pro Max eine höhere Ladeleistung unterstützt als andere iPhones. Wie sich in Tests von ChargerLAB zeigt, erzielt dieses Modell eine Leistungsaufnahme von bis zu 27 Watt – allerdings nicht durchgängig. Etwa 27 Minuten lang behält das Gerät dieses Niveau bei, insgesamt benötigt es zirka 86 Minuten, bis es ganz aufgeladen ist.Beim Vorgänger lag das Maximum bei ungefähr 21 bis 22 Watt. Das iPhone 13 Pro muss ebenfalls zurückstecken und sich mit höchstens 23 Watt Leistung zufriedengeben. Da neu verkaufte iPhones auf ein Netzteil im Lieferumfang verzichten müssen, stehen Käufer vor der Frage, ob sie ein besonders leistungsstarkes Netzteil kaufen sollten. Wer den Ladevorgang vor allem für das iPhone 13 Pro Max möglichst kurz halten möchte, kann den Erwerb des 30-Watt-USB-C-Power-Adapters erwägen. Allzu preiswert ist dieser aber nicht: Apple ruft hierfür 55 Euro im Store auf. Alternativ gibt es Optionen von Drittherstellern, beispielsweise von Anker. Allerdings gilt zu beachten, dass dauerhaftes Fast Charging der Lebensdauer des iPhone-Akkus mangels aktiver Kühlung eher abträglich ist. 30-Watt-Netzteil von Apple im Apple Online Store (55 Euro) 30-Watt-Netzteil von Anker bei Amazon (derzeit für 26,21 Euro)