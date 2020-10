iPhone 12 mini: Erstes Video mit Größenvergleichen – Video wurde entfernt, Bilder bleiben

Das Video ist weg, aber es gibt Fotos

iPhone 12 mini – Kurzvorstellung

Offiziell lässt sich das iPhone 12 mini erst ab Freitag kommender Woche bestellen. Allerdings stellt Apple oft schon einige Tage zuvor Pressegeräte zur Verfügung – mit der Vorgabe, dass die damit entstandenen Testberichte erst am Tag des Verkaufsstarts erscheinen dürfen. Ein YouTuber verstieß allerdings mit seiner Präsentation des iPhone 12 mini gegen Apples Bestimmungen und lud das entsprechende Video hoch. Besonders alt wurde es nicht, denn schon einige Stunden später war die Video-Doku auch schon wieder verschwunden. Ob der YouTuber namens George Buhnici seinen Fehler selbst bemerkte oder Apple eingriff, ist unbekannt.Zwar bestand besagtes Video aus hektischen Zusammenschnitten – dies zudem in rumänischer Sprache – dennoch war erstmals ein brauchbarer Größenvergleich zwischen iPhone 12 und iPhone 12 mini zu sehen. Die beiden Ausschnitte zeigen, welch große Unterschiede zwischen dem weißen iPhone 12 mini und den größeren Brüdern liegen. Während man beim iPhone 12 mini eine Displaydiagonale von 5,4 Zoll erhält, sind es im Falle des iPhone 12 und iPhone 12 Pro jeweils 6,1 Zoll:Das iPhone 12 mini ist vor allem aufgrund der Größe "mini", nicht weil Apple weniger Ausstattung bietet. Die verbaute Hardware unterscheidet sich nur in Bezug auf die Akkugröße sowie natürlich der Displayabmessungen und Auflösung. Die Dicke der Mini- und Normal-Serie ist mit 7,4 mm identisch – das iPhone 12 mini bringt aber angesichts 15 mm weniger Höhe und knapp 8 mm weniger Breite auch knapp 30 Gramm weniger auf die Waage (133 vs. 162 Gramm). Preislich tun sich ebenfalls Unterschiede auf. Der Einstieg in die A14-basierte iPhone-Welt beginnt bei 778,85 Euro, wer hingegen 6,1 Zoll wünscht, muss knapp 100 Euro zusätzlich berappen. Ab dem 6. November lässt sich die Kompaktausführung der 2020er iPhone-Serie vorbestellen, mit dem Versand beginnt Apple eine Woche später. Selbiges trifft auf das iPhone 12 Pro Max zu, das mit seinem 6,7"-Display einen ganz anderen Kundenkreis anspricht.