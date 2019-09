iPhone 11: Schnelleres WLAN mit Wi-Fi 6, wenn der Router mitspielt

Bis zu 9.600 MBit/s sind möglich

Unter den zahlreichen Funkstandards, die iPhone 11 und11 Pro an Bord haben, befindet sich auch eine Technologie, die erst in näherer Zukunft von Bedeutung sein wird: Wi-Fi 6. Der neue schnelle WLAN-Standard kombiniert unter anderem höhere Übertragungsraten mit verbesserter Sicherheit.Wi-Fi 6 alias IEEE 802.11ax schraubt die maximal mögliche Linkrate auf 600 bis 9.600 MBit/s. Die bislang schnellste Technik IEEE 802.11ac, welche seit neuestem als Wi-Fi 5 bezeichnet wird, bietet hingegen lediglich 433 bis 6.900 MBit/s. Die für die Standardisierung zuständige Wi-Fi Alliance hat jetzt das offizielle Zertifizierungsprogramm für Geräte eröffnet, die Wi-Fi 6 unterstützen. Es steht daher zu erwarten, dass iPhone 11 und iPhone 11 Pro in nächster Zeit das entsprechende Siegel erhalten, was die Zukunftsfähigkeit von Apples neuen Smartphones unterstreicht. NIcht wundern sollte sich übrigens, wer auf der deutschen Webseite zum iPhone 11 Pro die technischen Daten studiert: Dort hat sich offenbar ein Tippfehler eingeschlichen, denn das Gerät unterstützt angeblich "802.11ac WLAN 6". Beim iPhone 11 lautet die Angabe hingegen korrekt "802.11ax WLAN 6".Eines der herausragenden Merkmale von Wi-Fi 6 ist neben der erhöhten Geschwindigkeit, welche unter anderem durch bis zu 160 MHz breite Kanäle erreicht wird, die erheblich verbesserte Sicherheit. Alle Geräte, die mit dem neuen Funkstandard arbeiten, müssen WPA3 unterstützen. Durch dieses Verschlüsselungsverfahren werden beispielsweise Passwörter besser geschützt als beim bisher allgemein eingesetzten WPA2. Darüber hinaus ist die Datenübertragung deutlich besser abgesichert als bislang.Wer sich in nächster Zeit ein iPhone 11 oder 11 Pro anschafft, wird von den neuen Standard jedoch in aller Regel nicht sofort profitieren können. Bislang sind nämlich nur wenige WLAN-Router oder Accesspoints verfügbar, die WI-Fi 6 an Bord haben. Die hierzulande verbreiteten Fritz!Boxen etwa unterstützen den Standard noch nicht, AVM hat allerdings bereits neue Geräte mit Support für IEEE 802.11ax angekündigt. Netgear hingegen bietet bereits einige Modelle mit dem neuen Funkstandard an, etwa den Nighthawk RAX40 und den Nighthawk RAX120 . Asus hat mit den Routern RT-AX88U und RT-AX92U ebenfalls entsprechende Geräte auf den Markt gebracht. Andere Hersteller dürften in nächster Zeit nachziehen.