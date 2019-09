iPhone 11: Rückseite mit Perlmutt-Effekt?

Perlmutt-Effekt?

XR-Nachfolger in leuchtendem Grün?

Quelle: Unklar

Vor zwei Wochen zeigte der Hüllenhersteller Olixar bereits eine Hülle für das iPhone 11, welche über ein Fach für eine kleinere Variante des Apple Pencils verfügt – und heizte damit Gerüchte an, dass das iPhone 11 optional per Stifteingabe bedient werden kann. Schon öfters wurden Details zu kommenden iPhone-Modellen durch Hüllenhersteller veröffentlicht – es ist also möglich, dass auch Olixar über Insider-Informationen bzw. die exakten Spezifikationen für Zubehörpartner verfügt.Nun hat derselbe Hersteller von Schutzhüllen neue Bilder veröffentlicht – eins davon zeigt ein iPhone mit drei Kamera-Linsen. Bei diesem Modell dürfte es sich um das iPhone 11 Pro handeln. Das besondere an dem Bild: Gezeigt wird eine durchsichtige Hülle und die Rückseite des dargestellten iPhones scheint mit einem Perlmutt-Effekt daherzukommen, welche je nach Blickwinkel in einer leicht anderen Pastellfarbe schimmert:Das abgebildete Design der Rückseite erinnert stark an das kürzlich erschienene Samsung Galaxy Note 10, welches in der Gehäusevariante "Aura" ebenfalls auf einen Perlmutt-Effekt setzt und sich damit designmäßig von anderen Gehäusefarben abhebt:Wahrscheinlich unterscheidet sich auch das iPhone 11 beim Gehäuse und den Farboptionen vom iPhone 11 Pro – ähnlich wie es momentan bei XR und XS der Fall ist, denn für knalligere Farben muss man zum iPhone XR greifen. Den Bildern von Olixar zufolge soll eine neue Farbvariante des XR-Nachfolgers ein grelles Grün sein:Natürlich ist anhand der höchstwahrscheinlich gerenderten Bilder des Hüllenherstellers nicht gesichert, dass Apple am kommenden Dienstag tatsächlich die oben gezeigten Farbvarianten vorstellt. Obwohl diverse Hüllenhersteller tatsächlich über Insider-Informationen verfügen, verlassen sich manche auch auf die Gerüchteküche und konzipieren Hüllen nach den dort kursierenden Informationen. Immerhin kursieren meist schon Monate vor dem Verkaufsstart einer neuen iPhone-Generation recht präzise gefertigte Dummys.