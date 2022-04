iPad und MacBook mit OLED-Display: Hinweise auf Erscheinungstermine verdichten sich

Apple-Zulieferer setzt auf neue Fertigungsgeneration

Bericht: Apple stellt 2024 erstes iPad mit OLED-Display vor

OLED-Displays gehören bei den iPhones und der Apple Watch schon lange zur Standardausstattung. Die hauseigenen Tablets bestückt Apple allerdings nach wie vor mit LC-Panels. Diese bieten zwar dank des Einsatzes von Mini-LED-Technik zumindest beim Topmodell im Hinblick auf Kontrast und Dynamik eine sehr hohe Qualität, reichen aber vor allem beim Schwarzwert prinzipbedingt nicht an selbstleuchtende Bildschirme heran. Es ist daher nach Ansicht von Branchenexperten nur noch eine Frage der Zeit, bis Apple auch beim iPad Pro den Wechsel zu OLED-Displays vollzieht.Der bekannte Journalist und Apple-Experte prophezeite bereits im Januar dieses Jahres, dass Apple 2023 ein iPad mit 14- oder gar 15-Zoll-OLED-Display präsentieren wird (siehe ). Ross Young von Display Supply Chain Consultants hingegen geht davon aus, dass die Vorstellung eines solchen Geräts erst 2024 erfolgt (siehe ). Diese Einschätzung bestätigt jetzt ein aktueller Bericht von The Elec , dem zufolge sich einer von Apples Zulieferern intensiv auf die Fertigung entsprechender Panels für den kalifornischen Konzern vorbereitet. Das chinesische Unternehmen BOE Technology rüstet derzeit sein Werk B16 in Chengdu, der Hauptstadt der Provinz Sichuan, mit der erforderlichen Technik aus. Hergestellt werden sollen dort künftig OLED-Substrate der Generation 8.6 mit einer Größe von 2.250 mal 2.600 Millimetern, was im Vergleich zu aktuellen Techniken eine kostengünstigere Fertigung ermöglicht.Die Produktion und damit auch die Belieferung von Apple sollen The Elec zufolge gegen Ende 2024 starten. BOE rechnet mit einer Fertigungskapazität von 15.000 Substraten pro Monat. Die Anzahl der in den Tablets aus Cupertino verbauten Panels liegt natürlich deutlich höher und hängt von deren Größe ab. Die südkoreanische Nachrichten-Webseite bestätigt ausdrücklich, dass Apple laut ihren Informationen das erste iPad-Modell mit OLED-Display im Jahr 2024 vorstellen wird, dessen Größe ist allerdings noch nicht bekannt. Bereits im März dieses Jahres gab es Berichte , dass Apple nach dem Tablet auch ein MacBook mit einem solchen Panel auf den Markt bringt, die Vorstellung soll allerdings erst 2025 erfolgen. Fertigungspartner für das Notebook-Display ist angeblich LG.