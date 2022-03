Gurman: iPad Pro mit M2 kommt vermutlich im Herbst 2022

iPad Pro (2022) mit M2 und MagSafe

Berichte sprechen von viel neuer Apple-Hardware im Herbst 2022

Das im April 2021 vorgestellte iPad Pro zählt noch längst nicht zum alten Eisen: Dank des M1-Chips gehört es zu den mit Abstand leistungsstärksten Tablets auf dem Markt und der LiDAR-Scanner, der USB-C-Anschluss mit Unterstützung für Thunderbolt 4 sowie die Kompatibilität mit dem Magic Keyboard und dem Apple Pencil machen das Gerät überaus zukunftstauglich. Tatsächlich dürfte Cupertino diesmal ein wenig länger an einem Nachfolger feilen: Üblicherweise liegt zwischen zwei Baureihen eine Zeitspanne zwischen 13 und 16 Monaten. Wer auf das iPad Pro der sechsten Generation wartet, muss wohl etwas mehr Geduld aufbringen, wenn es nach dem Branchenexperten und Bloomberg-Journalisten Mark Gurman geht.Gurman rechnet damit, dass das kommende iPad Pro im Herbst dieses Jahres auf den Markt kommt – konkret nennt er den Zeitraum zwischen September und November 2022 in seinem Newsletter „Power On“. Damit lägen bis zu 19 Monate zwischen der Veröffentlichung des aktuellen und des zukünftigen Modells. Einmal mehr bekräftigt der Journalist einige der bereits von ihm genannten technischen Merkmale des Tablets: Apple spendiere dem iPad Pro (2022) einen M2-Chip, welcher über eine 8-Kern-CPU wie der M1 verfügt, allerdings aufgrund des 4-Nanometer-Verfahrens von TSMC mit Verbesserungen in puncto Geschwindigkeit und Effizienz einhergehe. Denkbar seien zudem zusätzliche GPU-Kerne für den M2. Ebenfalls an Bord sei das kabellose Laden per MagSafe – ein Novum für das iPad.In einem früheren Newsletter erklärte Gurman, dass Apple für den Herbst ein wahres Produktfeuerwerk plane. Das deckt sich mit einem Bericht des Branchenmagazins DigiTimes: Apple plane eine ganze Reihe an Keynotes, die allesamt im September über die Bühne gehen sollen. Wenige Überraschungen gibt es wohl bei den verbauten Panels: Aktuell deuten Gerüchte darauf hin, dass Apple die 11-Zoll-Variante weiterhin mit einem herkömmlichen LC-Display und das große Modell mit Mini-LED ausstattet. Apple vollziehe den Umstieg auf OLED laut Ross Young erst im nächsten Jahr (siehe hier ).