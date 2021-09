iPad mini 6 mit Darstellungsfehler beim Scrollen? Apple erklärt „Jelly Scrolling“ für normal

Jelly Scrolling: Manche Inhalte folgen mit Verzögerung

Laut Apple ein „normales Verhalten“ für LCDs

Es ist schon fast Tradition, dass nach dem Release eines Apple-Produkts so manches handfestes und oftmals auch aufgebauschtes Problem in den Fokus der Berichterstattung rutscht – vielfach werden diese mit der Endung „-gate“ versehen. Dieses Mal ist es erstaunlich ruhig geblieben, obwohl Cupertino neben dem Verkauf zweier neuer iPads hohe Auslieferungsmengen der neuen iPhone-Baureihe zu verzeichnen hat. Eine Sache beschäftigt manche Besitzer des iPad mini der sechsten Generation aber doch: Beim Scrollen werden Teile des Bildschirminhalts mit einer minimalen Verzögerung „nachgezogen“. Das Phänomen nennt sich „Jelly Scrolling“. Nun nahm Apple in dieser Sache Stellung.Dieter Bohn, Journalist von The Verge, machte zuerst auf diesen Effekt aufmerksam – und stellte ein in Zeitlupe aufgenommenen Video auf Twitter bereit, welches das Jelly Scrolling besonders gut veranschaulicht. So scrollt ein Teil der Inhalte auf dem Bildschirm mit der Bewegung des Fingers mit, ein anderer benötigt geringfügig länger. Auf diese Art entsteht der Eindruck, dass eine Seite des Displays schneller reagiert als die andere. Viele Beobachter des Jelly Scrolling räumen jedoch ein, dass etliche Anwender dies nicht bemerken würden. Außerdem scheint es eine Rolle zu spielen, wie das iPad mini gehalten wird: Im Hochformat trete dieses Phänomen stärker in Erscheinung als im Querformat. Ars Technica bat Apple um eine Stellungnahme. Dem Unternehmen zufolge sei Jelly Scrolling ein normales Verhalten für ein LC-Display. Der Bildschirm sei so konzipiert, dass er Zeile für Zeile aktualisiert, was zu kleinen Verzögerungen führe. Ars Technica zeigt sich aber verwirrt: Das Jelly Scrolling könne auf dem iPad mini beobachtet werden, nicht jedoch auf den 60-Hertz-LCDs anderer Tablets, wie dem iPad Air (2020) oder dem ebenfalls neuen iPad der neunten Generation. Im Hochformat gebe es beim iPad mini zudem eine klare Trennlinie in der Mitte des Displays, was nicht für „normales“ Jelly Scrolling spreche. Nutzer, die sich von diesem Phänomen gestört fühlen, werden angesichts Apples Aussage wohl nicht auf eine Reparatur oder ein Software-Update hoffen können.