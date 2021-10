iPad mini 6: Beschwerden über fehlerhafte Display-Darstellungen im Dark Mode

Touch-Eingabe sorgt für "Geister"-Abbildungen

Möglicherweise kein Einzelfall

Apple erklärt "Jelly Scrolling" für normal

Das neue iPad mini sorgte bislang nicht nur für positive Kundenreaktionen. Zwar werden der kompakte Formfaktor und leistungsstarke Hardware weitgehend gelobt, doch es gibt auch kritische Stimmen. Vor allem die wabernde Scrolling-Darstellung ("Jelly Scrolling") führte und führt nach wie vor zu Irritationen auf Nutzerseite. Nun kommt möglicherweise ein weiteres Problem hinzu: Ungewollte punktuelle Farbverschiebungen auf dem Display, wenn Anwender das Panel mit dem Finger berühren.Ein Reddit-Nutzer macht in seinem Forumsbeitrag auf den Fehler aufmerksam. Nachdem er die 64-GB-Variante des iPad mini erhielt, bemerkte er ein visuelles Problem bei der Bedienung. Wenn das Tablet in vertikaler Position ist und er leicht mit seinem Finger auf das Display tippt, kommt es an einer bestimmten Stelle oberhalb des Touch-Punktes zu fehlerhaften "Geister"-Abbildungen. Das Phänomen soll insbesondere bei aktiviertem Dark Mode und Apps wie Notizen auftreten.Der Anwender brachte das fehlerhafte iPad mini zu einem von Apples-Servicemitarbeitern, worauf der Kunde ein Ersatzgerät bekam. Doch auch dort trat das Problem auf – sogar schlimmer als zuvor, wie der Reddit-Nutzer in seinem Beitrag betont. Schlussendlich entschied er sich dazu, das Ursprungsmodell erst einmal zu behalten und die weitere Entwicklung abzuwarten. Andere Reddit-Anwender bestätigen das Problem.Apples Genius-Mitarbeiter habe diverse andere Einheiten des iPad mini vor Ort getestet und überall den gleichen Darstellungsfehler beobachtet, so der Reddit-Nutzer. Der Apple-Angestellte riet dem Kunden sogar dazu, die Augen nach einem möglichen Rückruf des kleinen Tablets offenzuhalten. Zum jetzigen Zeitpunkt könne diesbezüglich aber noch nichts gesagt werden, da nicht klar sei, wie viele Einheiten des iPad mini betroffen seien.Apple hat zwar noch nicht auf den thematisierten Display-Fehler reagiert, doch das Unternehmen äußerte sich bereits bezüglich des Jelly-Scrolling-Effekts. Die seltsam aussehende Scrolling-Darstellung – in der Teile des Bildschirminhalts mit einer minimalen Verzögerung „nachgezogen“ werden – sei auf LC-Displays normal. Da das Panel Zeile für Zeile aktualisiere, könne es zu kleinen Verzögerungen kommen. Da andere aktuelle iPads mit 60-Hertz-Displays (wie iPad Air 4 oder iPad 9) nicht von "Jelly Scrolling" betroffen sind, lässt Apples Erklärung jedoch Spielraum für weitere kritische Fragen.