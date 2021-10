iPad Pro & Probleme mit iPadOS 15.0.2: Update schlägt bei manchen Nutzern fehl

Update auf dem iPad Pro schlägt fehl

Keine Besserung in Sicht

Apple gab gestern überraschend iOS und iPadOS 15.0.2 frei – dem Update waren keine Beta-Tests vorausgegangen. Die Aktualisierung nimmt sich so mancher Bugs an und schließt zudem eine Sicherheitslücke: Apple zufolge soll diese einen Exploit erlaubt haben, welcher bereits zum Einsatz kam. Angesichts dessen erscheint es überaus sinnvoll, das Update zeitnah vorzunehmen. Bei einigen Besitzern verschiedener Modelle des iPad Pro läuft dieser Hinweis aber ins Leere. Ihnen gelingt es nicht oder erst nach mehreren Anläufen, iPadOS 15.0.2 zu installieren. Für die Betroffenen ist das ziemlich ärgerlich, da bereits die Vorgängerversion dieses Problem aufweist.Für die allermeisten Nutzer geht die Aktualisierung auf iOS oder iPadOS 15.0.2 mit keinerlei Schwierigkeiten einher. Wer über ein iPad Pro verfügt, macht jedoch möglicherweise andere Erfahrungen: In einigen Foren, darunter auch bei Apple , berichten Anwender von Problemen bei der Installation. Zwar werde die Aktualisierung heruntergeladen, deren Überprüfung dauere aber ungewöhnlich lange, bis schließlich eine Fehlermeldung über das fehlgeschlagene Update informiere. Besonders bitter für die Betroffenen: Das Verhalten tritt bereits bei iPadOS 15.0.1 auf und umfasst die unterschiedlichsten Modelle und Baureihen des iPad Pro. Es scheint auch keine Rolle zu spielen, wie das Update eingespielt wird: Over-the-Air-Aktualisierungen sind ebenso betroffen wie Downloads über den Finder oder iTunes.Workarounds, die mit Sicherheit funktionieren, liegen aktuell noch nicht vor. Einige der Betroffenen führten ein Backup durch und setzten ihre Geräte anschließend in den DFU-Modus, um das Update auf diese Art zu installieren. Das funktioniert allerdings nicht bei allen Nutzern. Bei manchen Anwendern sorgte das kurzzeitige Deaktivieren der Code-Sperre für Abhilfe. Ersten Rückmeldungen zufolge soll auch die Beta von iPadOS 15.1 keine Besserung mit sich bringen: Den bislang von dem Fehler betroffenen Nutzern bereitet auch diese Version Schwierigkeiten bei der Installation.