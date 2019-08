Apple-Produktoffensive: Neue Macs und iPads im Herbst, kleinerer HomePod 2020

HomePod-Geschäft bislang enttäuschend

Neue Macs im Herbst

Auch neue iPad-Modelle erwartet

Apple plant einem Bloomberg-Bericht zufolge eine preisgünstigere Variante des HomePods. Schon zu Beginn des Jahres gab es diesbezügliche Berichte, die eine Veröffentlichung noch für 2019 für möglich hielten. Bloomberg zufolge müssen sich Kaufinteressenten aber länger gedulden. Frühestens 2020 werde Apple einen abgespeckten HomePod für einen günstigeren Preis als die bisherige Variante auf den Markt bringen, so der Bericht. Die neue HomePod-Variante erhält voraussichtlich ein kleineres Gehäuse als das jetzige Modell. Zudem soll die Anzahl der verbauten Hochtonlautsprecher von 7 auf 2 sinken.Der HomePod liegt im Segment der Smartspeaker nach wie vor deutlich hinter Amazons Echo-Produkten und Googles Home-Lautsprechern, was die Marktanteile angeht. Das dürfte insbesondere am vergleichsweise hohen Preis des Apple-Geräts liegen. Auch von den Verkaufszahlen her bleibt der HomePod hinter Apples Erwartungen zurück, so Bloomberg . Der intelligente Lautsprecher habe sich bislang „nicht gut verkauft“.Mac-Nutzer können sich dagegen schon für die nähere Zukunft auf neue Modelle einstellen. Ähnlich wie frühere Berichte geht auch Bloomberg von einem runderneuerten MacBook Pro mit 16-Zoll-Display aus. Da die Displayrahmen voraussichtlich deutlich schmaler sind als die des aktuellen 15-Zoll-Modells, dürften die Gehäusemaße kaum größer als die der jetzigen Variante sein. Auch die Veröffentlichung des neuen Mac Pro samt des XDR Pro Display steht für den Herbst bevor, wobei Bloomberg keine Angaben zum Veröffentlichungstermin macht.Auch neue iPads stehen Bloomberg zufolge für den Herbst bevor. Nutzer können demnach mit Nachfolgern der beiden Modelle des iPad Pro rechnen. Ebenso wie bei den iPhones werden keine größeren Design-Neuerungen erwartet, dafür aber schnellere Prozessoren und bessere Kameras. Zudem soll Apple in näherer Zukunft ein iPad mit 10,2-Zoll-Display präsentieren, das als Nachfolger des 2018er iPads das neue Budget-Modell ist. Im Zuge dessen stellt Apple die 9,7-Zoll-Variante voraussichtlich ein.