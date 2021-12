iOS/iPadOS 15.2: Deaktiviertes iPhone oder iPad lässt sich ohne Mac oder PC zurücksetzen

Wiederherstellungsmodus erfordert bislang Mac oder PC

Zurücksetzen mit Apple-ID und Passwort möglich

Dank Face ID und Touch ID muss auf einem iPhone oder iPad nur noch selten der Code eingegeben werden, um das Gerät aus dem Sperrbildschirm aufzuwecken. Dieser Komfort hat aber zuweilen eine unerwünschte Nebenwirkung: Allzu leicht vergisst man den Entsperrcode und tippt diesen dann falsch ein. Wird das einige Male wiederholt, sorgen Smartphone oder Tablet aus Cupertino für immer längere werdende Zwangspausen und deaktivieren sich im schlimmsten Fall dauerhaft. Wer sich beim besten Willen nicht an seinen Code erinnern kann, ist also ausgesperrt.Dieses Verhalten sorgt dafür, dass ein verlorenes oder gestohlenes und somit in falsche Hände geratenes iPhone oder iPad nicht genutzt werden kann und stellt ein wichtiges Sicherheitsfeature dar. Aus dem deaktivierten Zustand lassen sich die Geräte mithilfe des Wiederherstellungsmodus befreien. Um sie in diesen zu versetzen, benötigt man bislang allerdings zwingend einen Mac oder Windows-PC, die genaue Vorgehensweise erklärt Apple in einem Support-Dokument . Da zahlreiche Besitzer eines Smartphones oder Tablets aus Cupertino jedoch nicht über einen Computer verfügen, lässt Apple diese Anforderung mit iOS 15.2 entfallen und schafft eine zusätzliche Möglichkeit.Um ein deaktiviertes iPhone oder iPad ohne Anschluss an einen Rechner zurücksetzen zu können, muss das Gerät über eine aktive Internetverbindung per WLAN oder Mobilfunk verfügen. Nach mehrmaliger Eingabe eines falschen Codes erscheint unten rechts auf der Seite mit dem Hinweis "iPhone/iPad ist deaktiviert" die Schaltfläche "iPhone/iPad löschen". Diese tippt man zweimal an. Das Gerät fordert dann zur Eingabe des Passworts für die Apple-ID auf, mit welcher es verknüpft ist. Ist dieses korrekt, tippt man erneut auf "iPhone/iPad löschen", daraufhin werden alle Daten und Einstellungen vom Gerät entfernt. Nach einem automatischen Neustart kann dann die erneute Einrichtung des Smartphones oder Tablets vorgenommen werden. Die Wiederherstellung ist naturgemäß auch mithilfe eines vorhandenen Backups möglich. Die einzelnen Schritte erklärt Apple in einem neuen Support-Dokument , welches bislang jedoch lediglich in englischer Sprache zur Verfügung steht. Eine deutsche Version dürfte allerdings in Kürze folgen.